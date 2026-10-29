Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

32-річна українська акторка Катерина Тишкевич, яка роками бореться з хронічними головними болями, уперше стала мамою. 28 жовтня вона народила сина, якого разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, назвала Даніелем.

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Подружжя вже поділилося першими світлинами з новонародженим із пологового будинку в Instagram, опублікувавши зворушливі сімейні кадри з первістком. На кількох фото молодий татусь позує з малюком на руках, а на інших зафіксовано їхні перші спільні години разом утрьох.

"Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами", – підписали новоспечені батьки цю серію фото.

Про те, що вони з чоловіком чекають на первістка, Катерина Тишкевич розповіла в червні 2026 року. На той момент акторка перебувала на п'ятому місяці вагітності. За словами знаменитості, вони з Валентином Томусяком свідомо підійшли до рішення стати батьками та попередньо проконсультувалися з лікарями.

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Тривалий час пара відкладала вагітність через стан здоров'я Тишкевич. Акторка багато років бореться з хронічними головними болями, які суттєво впливали на її повсякденне життя. Через це вона приймала сильнодіючі препарати, зокрема антидепресанти, і хвилювалася, чи не зашкодить лікування майбутній дитині.

Водночас перший триместр виявився непростим для майбутньої мами. На восьмому тижні вагітності в Катерини Тишкевич сталася сильна кровотеча, через яку вона боялася втратити дитину. Після звернення до лікарні та обстеження медики підтвердили, що серце малюка б'ється, і призначили необхідне лікування.

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Акторка про проблеми з хронічними головними болями публічно розповіла у 2022 році. На той час вона вже близько восьми років боролася з хворобою, яка могли раптово позбавити її можливості працювати та нормально функціонувати. Через погіршення самопочуття знаменитість неодноразово зверталася по медичну допомогу та проходила лікування, яке виявлялося безрезультативним.

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Іншим варіантом покращити стан Тишкевич була електрошокова терапія. Проте, цей метод артистка залишала на крайній випадок, оскільки після процедури був шанс "вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти". Та все ж з часом лікування хронічних головних болей дало результат. В інтерв'ю OBOZ.UA Катерина Тишкевич розкрила, що тривалий час обходиться без препаратів та готова відновлювати кар'єру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли, але вирішила не їхати на захід України.