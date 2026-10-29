Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відеоДрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відеоРосія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"ЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані ГенштабуЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала 5 своїх фаворитів серед нових українських артистівЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала 5 своїх фаворитів серед нових українських артистівДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоІлюстрація - пара обіймаєтьсяУкраїнці масово купують нерухомість у курортному місті Європи: які ціни на житлоВ якому місці дозволена зупинка? Тест для водіївВ якому місці дозволена зупинка? Тест для водіїв"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,3 т.
Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем
Катерина Тишкевич стала мамою

32-річна українська акторка Катерина Тишкевич, яка роками бореться з хронічними головними болями, уперше стала мамою. 28 жовтня вона народила сина, якого разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, назвала Даніелем.

Подружжя вже поділилося першими світлинами з новонародженим із пологового будинку в Instagram, опублікувавши зворушливі сімейні кадри з первістком. На кількох фото молодий татусь позує з малюком на руках, а на інших зафіксовано їхні перші спільні години разом утрьох.

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Катерина Тишкевич народила сина. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами", – підписали новоспечені батьки цю серію фото.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
42,6 т.
72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей
42,6 т.
72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей
Анастасія КакунАнастасія Какун
20,7 т.
Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми
20,7 т.
Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми
Анастасія КакунАнастасія Какун
12,3 т.
"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
12,3 т.
"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Подружжя поділилося першими світлинами з новонародженим. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Про те, що вони з чоловіком чекають на первістка, Катерина Тишкевич розповіла в червні 2026 року. На той момент акторка перебувала на п'ятому місяці вагітності. За словами знаменитості, вони з Валентином Томусяком свідомо підійшли до рішення стати батьками та попередньо проконсультувалися з лікарями.

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

На кількох фото молодий татусь позує з малюком на руках. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тривалий час пара відкладала вагітність через стан здоров'я Тишкевич. Акторка багато років бореться з хронічними головними болями, які суттєво впливали на її повсякденне життя. Через це вона приймала сильнодіючі препарати, зокрема антидепресанти, і хвилювалася, чи не зашкодить лікування майбутній дитині.

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Перший триместр виявився непростим для майбутньої мами. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Водночас перший триместр виявився непростим для майбутньої мами. На восьмому тижні вагітності в Катерини Тишкевич сталася сильна кровотеча, через яку вона боялася втратити дитину. Після звернення до лікарні та обстеження медики підтвердили, що серце малюка б'ється, і призначили необхідне лікування.

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

На кількох фото молодий татусь позує з малюком на руках. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка про проблеми з хронічними головними болями публічно розповіла у 2022 році. На той час вона вже близько восьми років боролася з хворобою, яка могли раптово позбавити її можливості працювати та нормально функціонувати. Через погіршення самопочуття знаменитість неодноразово зверталася по медичну допомогу та проходила лікування, яке виявлялося безрезультативним.

Важкохвора Катерина Тишкевич стала мамою і показала перші фото сина з оригінальним іменем

Перший триместр вагітності був для акторки дуже складним. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Іншим варіантом покращити стан Тишкевич була електрошокова терапія. Проте, цей метод артистка залишала на крайній випадок, оскільки після процедури був шанс "вийти розумово відсталою чи взагалі не розмовляти". Та все ж з часом лікування хронічних головних болей дало результат. В інтерв'ю OBOZ.UA Катерина Тишкевич розкрила, що тривалий час обходиться без препаратів та готова відновлювати кар'єру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли, але вирішила не їхати на захід України.

Схожі теми
зіркидітидень народженняКатерина ТишкевичКатерина Тишкевич
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!