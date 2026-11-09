''Важко знайти слова, щоб передати біль'': помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

У Києві помер актор театру та кіно Ігор Тєтруєв, який обіймав посаду заступника директора – художнього керівника Київського академічного театру ляльок "Замок на горі". Останніми місяцями колектив театру намагався допомогти артисту подолати онкологічне захворювання та навіть відкривав збір коштів на його лікування.

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Про смерть Ігоря Олександровича повідомила команда театру на офіційній сторінці в Instagram. Колеги зізналися, що втрата стала для них великим болем, адже Тєтруєв був не просто співробітником, а важливою частиною театральної родини.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг – Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися. Його професіоналізм, людяність, доброта та відданість рідному театру назавжди залишаться в нашій пам’яті. Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш "Замок" втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії", – написали представники театру.

Ігор Тєтруєв здобув освіту у Львівській консерваторії за спеціальністю музикант-виконавець, а також у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, де навчався режисури масових свят. Він працював у театрі та знімався в українських серіалах, переважно виконуючи ролі другого плану.

Про важкий стан здоров'я артиста стало відомо влітку 2026 року. У серпні театр опублікував звернення з проханням допомогти колезі, який боровся з онкологічним захворюванням. Згідно з медичними документами, у Ігоря Тєтруєва виявили плеоморфну недиференційовану саркому м'яких тканин правого стегна з метастазами в легені.

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На той момент актор уже мав п'ять курсів поліхіміотерапії та курс дистанційної променевої терапії. Тоді колектив театру відкрив збір коштів, закликавши небайдужих підтримати Ігоря Тєтруєва в боротьбі з хворобою.

Чим відомий Київський академічний театр ляльок "Замок на горі"

Київський академічний театр ляльок – найстаріший театр ляльок в Україні. Його заснували 27 жовтня 1927 року за ініціативи українського актора Олександра Соломарського та Ірини Дєєвої. Спочатку він працював як філія театру юного глядача, а вже 1929 року став самостійним творчим колективом.

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За майже столітню історію театр здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Київські лялькарі представляли Україну на міжнародних театральних фестивалях і форумах в Австрії, США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Польщі, Болгарії та інших країнах. Крім того, з 1991 року за ініціативи театру в Києві проводять міжнародний фестиваль театрів ляльок.

Особливу впізнаваність закладу принесла його будівля у вигляді казкового палацу в центрі столиці. Її спорудження завершили 2005 року, а урочисте відкриття відбулося 19 грудня. Участь у церемонії брав тодішній президент України Віктор Ющенко.

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