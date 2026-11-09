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"Важко знайти слова, щоб передати біль": помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
2,6 т.
"Важко знайти слова, щоб передати біль": помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою
Помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

У Києві помер актор театру та кіно Ігор Тєтруєв, який обіймав посаду заступника директора – художнього керівника Київського академічного театру ляльок "Замок на горі". Останніми місяцями колектив театру намагався допомогти артисту подолати онкологічне захворювання та навіть відкривав збір коштів на його лікування.

Про смерть Ігоря Олександровича повідомила команда театру на офіційній сторінці в Instagram. Колеги зізналися, що втрата стала для них великим болем, адже Тєтруєв був не просто співробітником, а важливою частиною театральної родини.

''Важко знайти слова, щоб передати біль'': помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

Колеги зізналися, що втрата стала для них великим болем. Джерело: instagram.com/zamok_na_gori

"Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг – Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися. Його професіоналізм, людяність, доброта та відданість рідному театру назавжди залишаться в нашій пам’яті. Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш "Замок" втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії", – написали представники театру.

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''Важко знайти слова, щоб передати біль'': помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

Він працював у театрі та знімався в українських серіалах. Джерело: instagram.com/zamok_na_gori

Ігор Тєтруєв здобув освіту у Львівській консерваторії за спеціальністю музикант-виконавець, а також у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, де навчався режисури масових свят. Він працював у театрі та знімався в українських серіалах, переважно виконуючи ролі другого плану.

Про важкий стан здоров'я артиста стало відомо влітку 2026 року. У серпні театр опублікував звернення з проханням допомогти колезі, який боровся з онкологічним захворюванням. Згідно з медичними документами, у Ігоря Тєтруєва виявили плеоморфну недиференційовану саркому м'яких тканин правого стегна з метастазами в легені.

''Важко знайти слова, щоб передати біль'': помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

У Ігоря Тєтруєва виявили плеоморфну недиференційовану саркому. Джерело: instagram.com/zamok_na_gori

На той момент актор уже мав п'ять курсів поліхіміотерапії та курс дистанційної променевої терапії. Тоді колектив театру відкрив збір коштів, закликавши небайдужих підтримати Ігоря Тєтруєва в боротьбі з хворобою.

Чим відомий Київський академічний театр ляльок "Замок на горі"

Київський академічний театр ляльок – найстаріший театр ляльок в Україні. Його заснували 27 жовтня 1927 року за ініціативи українського актора Олександра Соломарського та Ірини Дєєвої. Спочатку він працював як філія театру юного глядача, а вже 1929 року став самостійним творчим колективом.

За майже столітню історію театр здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Київські лялькарі представляли Україну на міжнародних театральних фестивалях і форумах в Австрії, США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Польщі, Болгарії та інших країнах. Крім того, з 1991 року за ініціативи театру в Києві проводять міжнародний фестиваль театрів ляльок.

''Важко знайти слова, щоб передати біль'': помер актор легендарного київського театру Ігор Тєтруєв, який боровся з важкою хворобою

Який вигляд має театр. Джерело: instagram.com/zamok_na_gori

Особливу впізнаваність закладу принесла його будівля у вигляді казкового палацу в центрі столиці. Її спорудження завершили 2005 року, а урочисте відкриття відбулося 19 грудня. Участь у церемонії брав тодішній президент України Віктор Ющенко.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що померла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордоном.

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