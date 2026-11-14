''Важко емоційно та фізично'': дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

Джилл Байден поділилася одкровенням про те, як онкологічне захворювання чоловіка – 46-го президента США Джо Байдена – вплинуло на її життя. Залишивши Білий дім, подружжя планувало подорожувати світом, однак, коли політику діагностували агресивну форму раку простати, колишня перша леді була змушена присвятити майже весь свій час догляду за коханим.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню People. Як зізналася Джилл Байден, їй довелося витратити певний час, аби остаточно усвідомити: серйозна недуга чоловіка "забрала" їхнє колишнє життя.

"У нас були інші плани на життя після Білого дому: подорожувати, можливо, поїхати до Італії або ще кудись. Ми планували відвідати чимало місць. Але щойно йому поставили діагноз, наше життя повністю змінилося", – зазначила колишня перша леді, – "Я мусила на мить зупинитися, щоб усвідомити: у Джо рак простати четвертої стадії з метастазами, а це означає, що хвороба залишатиметься з ним назавжди. І це змінює твоє життя, змінює погляд на нього. Тож тепер ми вирушили новим шляхом".

Джилл Байден почала спілкуватися із людьми, які також мають доглядати за важкохворими рідними. За словами колишньої першої леді, вона намагається підтримати кожного з них: "Я зрозуміла, як це складно. Наскільки важко емоційно та фізично проходити через усе це щодня".

Як розповіла Джилл Байден, тепер кожен її день проходить максимально подібно. Вона турбується про те, чи правильно харчується Джо Байден, чи робить він фізичні вправи, чи прийняв препарати та чи не забула вона поспілкуватися з лікарем. Аби забезпечити політику найкращі умови, доглядати за ним колишній перші леді допомагають інші люди.

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"Усе це накладається на сімейне життя та всі інші справи, якими займається кожен із подружжя або інший член родини", – зазначила Джилл Байден.

Та все ж, як переконує колишня перша леді США, усі непрості виклики жодним чином на погіршують їхній шлюб. За словами Джилл Байден, вони стали лише сильнішими.

Нагадаємо, що Джо Байдену діагностували рак простати в травні 2025 року. Після виявлення недуги 46-й президент США переніс операцію для видалення злоякісних клітин зі шкіри, а потім почав проходити курс променевої терапії та гормонального лікування.

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Влітку цього року син Джо Байдена – Хантер – заявив, що онкологічне захворювання є "дуже болючим та виснажливим" для його батька. За словами чоловіка, спостерігати за станом тата йому непросто, але водночас він дуже пишається його стійкістю.

Як раніше писав OBOZ.UA, дружина Джо Байдена назвала перший симптом, який сигналізував про його "агресивний" рак. Виявилося, що ще до виявлення важкої недуги державний діяч "прокидався по сім разів за ніч".