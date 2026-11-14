''Важко емоційно та фізично'': дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної ІрландіїМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної ІрландіїЗруйнована будівля, уламки та ноутбук Acer на передньому планіУкраїнка здала ноутбук на ремонт, але його знищила російська ракета: суд ухвалив несподіване рішення у справі проти ComfyРецепт пирогаСитний і дуже смачний пиріг "дабл-чізбургер": багато начинки й мало тістаУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворотУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Важко емоційно та фізично": дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
2,0 т.
"Важко емоційно та фізично": дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак
Джилл Байден розповіла про вплив тяжкої хвороби чоловіка на її життя

Джилл Байден поділилася одкровенням про те, як онкологічне захворювання чоловіка – 46-го президента США Джо Байдена – вплинуло на її життя. Залишивши Білий дім, подружжя планувало подорожувати світом, однак, коли політику діагностували агресивну форму раку простати, колишня перша леді була змушена присвятити майже весь свій час догляду за коханим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню People. Як зізналася Джилл Байден, їй довелося витратити певний час, аби остаточно усвідомити: серйозна недуга чоловіка "забрала" їхнє колишнє життя.

''Важко емоційно та фізично'': дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

Джилл Байден зізналася, що хвороба чоловіка змінила її життя. Джерело: X/JoeBiden

"У нас були інші плани на життя після Білого дому: подорожувати, можливо, поїхати до Італії або ще кудись. Ми планували відвідати чимало місць. Але щойно йому поставили діагноз, наше життя повністю змінилося", – зазначила колишня перша леді, – "Я мусила на мить зупинитися, щоб усвідомити: у Джо рак простати четвертої стадії з метастазами, а це означає, що хвороба залишатиметься з ним назавжди. І це змінює твоє життя, змінює погляд на нього. Тож тепер ми вирушили новим шляхом".

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
55,0 т.
Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака
55,0 т.
Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,9 т.
Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та "подарував" свій голос Дамблдору з "Гаррі Поттера"
3,9 т.
Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та "подарував" свій голос Дамблдору з "Гаррі Поттера"
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,9 т.
"Навіщо цей цирк?" Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий "дім"
2,9 т.
"Навіщо цей цирк?" Скандальна Каменських розплакалася через спогади про Київ, але українці не оцінили та знайшли їй новий "дім"

Джилл Байден почала спілкуватися із людьми, які також мають доглядати за важкохворими рідними. За словами колишньої першої леді, вона намагається підтримати кожного з них: "Я зрозуміла, як це складно. Наскільки важко емоційно та фізично проходити через усе це щодня".

''Важко емоційно та фізично'': дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

Дружина Джо Байдена доглядає за ним

Як розповіла Джилл Байден, тепер кожен її день проходить максимально подібно. Вона турбується про те, чи правильно харчується Джо Байден, чи робить він фізичні вправи, чи прийняв препарати та чи не забула вона поспілкуватися з лікарем. Аби забезпечити політику найкращі умови, доглядати за ним колишній перші леді допомагають інші люди.

"Усе це накладається на сімейне життя та всі інші справи, якими займається кожен із подружжя або інший член родини", – зазначила Джилл Байден.

Та все ж, як переконує колишня перша леді США, усі непрості виклики жодним чином на погіршують їхній шлюб. За словами Джилл Байден, вони стали лише сильнішими.

''Важко емоційно та фізично'': дружина Джо Байдена відверто розповіла про труднощі догляду за чоловіком, який хворий на рак

У політика діагностували рак простати

Нагадаємо, що Джо Байдену діагностували рак простати в травні 2025 року. Після виявлення недуги 46-й президент США переніс операцію для видалення злоякісних клітин зі шкіри, а потім почав проходити курс променевої терапії та гормонального лікування.

Влітку цього року син Джо Байдена – Хантер – заявив, що онкологічне захворювання є "дуже болючим та виснажливим" для його батька. За словами чоловіка, спостерігати за станом тата йому непросто, але водночас він дуже пишається його стійкістю.

Як раніше писав OBOZ.UA, дружина Джо Байдена назвала перший симптом, який сигналізував про його "агресивний" рак. Виявилося, що ще до виявлення важкої недуги державний діяч "прокидався по сім разів за ніч".

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуракфотографіїДжилл БайденДжилл БайденДжо БайденДжо Байден
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!