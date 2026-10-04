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Вагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли: її чоловік пояснив, чому не поїхали на захід України

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 1,0 т.
Вагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли: її чоловік пояснив, чому не поїхали на захід України
Вагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка разом із чоловіком Валентином Томусяком чекає на народження первістка, тимчасово залишила Київ через збільшення російських обстрілів. Подружжя вирішило провести зиму у Вінниці, де також розглядає можливість народження дитини.

Про свій переїзд майбутні батьки розповіли в Instagram. Тишкевич зазначила, що після чергової ночі з вибухами вони зрозуміли, що переїзд, про який раніше думали, став актуальним. За словами акторки, вони також побоювалися, що через обстріли можуть не встигнути спокійно дістатися до пологового будинку в Києві на іншому березі Дніпра.

Вагітна Катерина Тишкевич евакуювалася з Києва через російські обстріли: її чоловік пояснив, чому не поїхали на захід України

Тишкевич зазначила, що після чергової ночі з вибухами вони зрозуміли, що переїзд, про який раніше думали, став актуальним. Джерело: скриншот

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"Тривога батьків починається далеко до народження дитини. Ми прокинулися о четвертій ранку від вибухів, від новин, що стріляють наші сусіди-терористи по містах, і від розуміння, що якщо так продовжиться, то ми можемо просто не доїхати на правий берег з нашого лівого у пологовий. Тому цей "план Б" – народжувати у Вінниці та зимувати там – стає все більш реальним та актуальним", – розповіла Тишкевич.

Валентин Томусяк пояснив, що Вінницю подружжя обрало насамперед через її розташування. Актор продовжує працювати та має гастрольний графік, тому йому важливо мати можливість без проблем їздити на роботу до інших міст України. На його думку, з більш віддалених обласних центрів на заході це було б значно складніше.

"Чому саме Вінниця? Насправді декілька аргументів. Перший – це розташування. Бо з Вінниці дуже легко буде мені, принаймні, добиратися до інших міст, адже у мене досі триває гастрольний графік. І якщо я поїду кудись, умовно, в Ужгород або навіть в Івано-Франківськ, то мені звідти буде напряжно виїжджати, щоб десь там підсісти до трупи, яка їде, наприклад, до Харкова", – пояснив Томусяк.

За словами актора, із Вінниці до Києва буде зручно добиратися потягом, автомобілем або автобусом. Це важливо для родини, адже Катерина Тишкевич планує продовжувати спостерігатися у своїй київській клініці та їздити до столиці на планові огляди під час вагітності.

Є у виборі Вінниці й особиста причина. Подружжя розповіло, що у місті живе багато людей із їхнього духовного кола. Тишкевич і Томусяк цікавляться індуїзмом, практикують медитацію та йогу, а тому для них важливо залишатися поруч із друзями та однодумцями, які можуть підтримати їх під час зимівлі.

Зараз актори шукають у Вінниці квартиру для тривалого проживання та придивляються до місцевого пологового будинку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Катерина Тишкевич, яка завагітніла після коми та важкої хвороби, розсекретила стать первістка та рідкісне імʼя.

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