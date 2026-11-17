У період з 11 по 27 листопада в Японії проходить один із найпрестижніших конкурсів краси Miss International 2026, для якого представниця України Дар’я Харитонова підготувала неймовірні образи. Модель взяла з собою як вишукані вечірні сукні, так і стримані костюми, а головною особливістю її гардеробу на міжнародній арені стало те, що майже всі аутфіти створили українські дизайнери.

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Із першого дня на конкурсі Харитонова одягнена з голочки, що вже встигли оцінити учасниці з інших країн. Світлинами у вражаючих луках Miss International Ukraine поділилася у своєму Instagram.

Для перших офіційних заходів у рамках конкурсу краси Дар'я Харитонова обрала вишукані костюми від вітчизняного бренду Mint. Вона засяяла в діловому образі трендового коричневого кольору, який згодом змінила на більш жіночний блакитний комплект, що складався зі спідниці та піджака, і доповнила його білою сорочкою.

На шоу талантів представниця України на Miss International 2026 з'явилася у монохромному образі відтінку бургунді від Gepur. Приталений піджак із фактурними плечима чудово підкреслив її витончену талію, а спідниця, яка розширялася донизу, створила акцент на довгих ногах.

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Під час наступного етапу конкурсу Дар’я Харитонова продемонструвала елегантну чорну сукню в підлогу з невеликим шлейфом. "Родзинка" вбрання від бренду OLYA MAK полягала у відкритій спині та розрізі на декольте.

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Для вітальної вечері Miss International Ukraine обрала напівпрозору сукню, що була задекорована мерехтливим рослинним візерунком по всій довжині.

Дар'я Харитонова вже розкрила й те, який вигляд матиме у фіналі конкурсу краси. Під час завершального етапу Miss International 2026 українка продемонструє вишукану корсетну сукню з відкритими плечима. На верхній частині вбрання мерехтливе каміння створює візерунок, який цікаво контрастує з ніжною накидкою.

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Аутфіти Харитонової на конкурсі краси справили на інших учасниць неабияке враження, про що українка повідомила в своєму невеликому блозі: "Одягаю українське. Всі просто в захваті від наших українських брендів".

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Не менш ефектний образ Харитонова привезла в Японію і для конкурсу національних костюмів. Вбрання українки, що отримало назву "Пані Гетьманша", уособлює мудрість, шляхетність і силу української жінки.

Нагадаємо, що Дар’я Харитонова отримала шанс представити Україну на Miss International 2026 після того, як отримала головну корону вітчизняного конкурсу краси Miss International Ukraine. Вона професійно займається спортивними бальними танцями, має титули чемпіонки світу серед юніорів і чемпіонки Європи серед дорослих, а також розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

Раніше OBOZ.UA розповів, що українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026.