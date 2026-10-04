''Українці заслуговують на більше'': принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність

Принц Гаррі заявив, що стійкість українців не має ставати виправданням для світу, щоб просто спостерігати за стражданнями цілого народу. Герцог Сассекський закликав не обмежуватися захопленням мужністю українців, адже, на його думку, країна заслуговує на рішучі дії.

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Про це принц Гаррі сказав під час благодійного гала-вечора United for Freedom, який 1 жовтня відбувся в Імперському військовому музеї в Лондоні, повідомляє Mirror. Захід організували на підтримку України, а зібрані кошти передали організаціям Superhumans та "Пташки Перемоги". Герцог Сассекський став одним із почесних гостей вечора та виступив перед присутніми.

Говорячи про власні три поїздки до України, принц згадав людей, які втратили через війну кінцівки, домівки та близьких. Він наголосив, що попри пережите вони знаходять у собі сили відновлюватися та продовжувати життя.

"Я побачив в Україні щось таке, від чого мені неможливо відвернутися. Я зустрічав людей, які втратили кінцівки, втратили домівки та втратили близьких – і все ж якимось чином знайшли сили для відновлення", – сказав Гаррі.

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Він також знадав про зустрічі з українцями, які входять до спільноти "Ігор Нескорених" – змагань між людьми з ампутаціями: "Я провів час із членами української спільноти Invictus: чоловіками та жінками, які служили своїй країні й отримали травми, що змінили їхнє життя, але які продовжують змагатися, бути лідерами, сміятися та дивитися в майбутнє".

За словами принца Гаррі, мужність та витримку українців неможливо приписати лише військовим. Він наголосив, що її демонструє вся країна – від тих, хто перебуває на фронті та лікує поранених, до людей, які підтримують роботу бізнесу, шкіл і громад та відбудовують зруйновані міста.

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"Але їхня стійкість ніколи не повинна ставати для решти з нас приводом терпіти їхні страждання. Українці не повинні рік за роком доводити, скільки вони здатні витримати. Їхня мужність заслуговує на більше, ніж лише наше захоплення. Вони заслуговують на нашу рішучість", – промовив герцог.

Принц Гаррі тричі приїжджав в Україну та говорить про російську агресію. У квітні цього року він побував у Бучі, де разом із представниками благодійної організації HALO Trust дізнався, як проводять розмінування територій. Під час цього візиту принц також виступив на Київському форумі безпеки та звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом зупинити війну.

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