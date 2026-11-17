17 листопада виповнилося рівно шість років з моменту смерті народного артиста України Романа Віктюка. Велику частину життя легендарний актор та режисер провів у Росії, проте це ніколи не ставало для нього причиною піддатися кремлівській пропаганді. Він не цурався приїжджати до рідного Львова, ба більше, після початку війни на сході України не боявся публічно критикувати російського диктатора Володимира Путіна.

Відео дня

Віктюк завжди нагадував росіянам про своє походження, а після смерті волів повернутися на Батьківщину, тож заповів поховати його в місті Лева. Як режисер відгукувався про РФ, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

У 2014 році Роман Віктюк приїхав на відкриття 115-го театрального сезону Львівської опери. Тоді Росія вже розпочала збройну агресію проти України, тож журналістам було цікаво, як до жахливих подій ставиться режисер. На подібні запитання він відповідав однозначно: український народ ніколи не має нікому підкорятися.

"Треба продовжувати вірити тільки в єдине: це земля і наше українське призначення на землі бути святими людьми. Тому у нас так багато справжніх святих, і вони подають свої знаки тоді, коли хочуть нам зробити погане, або ж коли ми відчуваємо біль. Коли цей біль у нас є – вони над нами своєю енергією, сяйвом, і кричать нам: "Ви все витерпите", – говорив артист.

Як зізнавався Віктюк, він ніколи навіть не міг припустити, що між Україною та РФ розгориться війна. Він зазначав: для людей, які розпочали агресію, немає "жодної перестороги, немає Бога", та наголошував, що не може порівняти Путіна з російським народом.

РЕКЛАМА

"Який же Путін народ? Він від чорта", – підкреслював режисер.

До речі, хоча Романа Віктюка завжди любили в країні-агресорі, він впевнено відстоював Україну перед носом російської верхівки. Режисер розміщував українську символіку в своїй нерухомості, що була розташована біля Кремля.

"У мене на дверях квартири у Москві є дві речі жовто-блакитні, і ніхто мені нічого не говорить. А мій будинок перший від Кремля, і в мене жовто-блакитні стрічки. Це правда", – ділився артист, – "Я прилетів сюди у Львів і подзвонив сусідці, щоб пішла і подивилась на двері, чи є ці кольори. Почув у відповідь: "Ну, что вы, конечно, кто посмеет".

Головні історії дня

Через шість років після цього візиту до Львова, а саме 17 листопада 2020-го, Роман Віктюк пішов із життя. Актора поховали на Личаківському кладовищі в родинному склепі, який він самостійно придбав багато років тому.

В останній путь Віктюка провели 23 листопада 2020 року під легендарний трек The Show Must Go On гурту Queen. Присутні на траурній події подарували режисеру гучні оплески та вигуки "Браво!".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Людмила Гурченко казала про Москву та якими були її передсмертні записи в щоденнику.