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Український реп об’єднав зірок та військових: лейбл Трійки презентував наймасштабніший хіп-хоп проєкт часів незалежності "УНР"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
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Український реп об’єднав зірок та військових: лейбл Трійки презентував наймасштабніший хіп-хоп проєкт часів незалежності "УНР"
Роялті від прослуховування підуть на потреби Третього армійського корпусу. Джерело: Пресслужба AB3 Music

Музичний лейбл Третього армійського корпусу AB3 Music презентував великий монументальний проєкт "Українське Народне Радіо" з одночасним релізом одразу трьох повноформатних альбомів під назвами "У", "Н" та "Р".

"Українське Народне Радіо" - це альбом про єднання та внутрішню міцність. У часи найважчих випробувань саме реп став універсальною мовою народу в музиці – найшвидшим і найчеснішим жанром, здатним без прикрас транслювати настрої різношерстого суспільства. Він зводить в один простір андеграунд і мейнстрим, військові голоси та цивільні рефлексії, об'єднуючи Північ і Південь, Захід і Схід.

В альбомі взяли участь більш ніж 50 виконавців, бітмейкерів, саундпродюсерів. Це тридцять повноцінних треків та 13 "радіоджинглів". Тільки за об’ємом "УНР" уже можна вважати найбільшим проєктом в українській музиці 2026 року. А за змістом – наймасштабнішим хіп-хоп маніфестом за всю історію жанру в Україні. 

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Український реп об’єднав зірок та військових: лейбл Трійки презентував наймасштабніший хіп-хоп проєкт часів незалежності ''УНР''

Гурт ТНМК. Джерело: Пресслужба AB3 Music

"Українське Народне Радіо" тут працює і як трансляція, і як приймач. Воно збирає народні голоси, що налаштовані на одну хвилю – витіснити російське з українських чартів і запропонувати якісну альтернативу.

У треклисті трилогії "УНР" на рівних співіснують зірки та авторитети українського хіп-хопу – ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra, alyona alyona; інтернет-феномени MC Петя, cybermykola, MUCHNOY та loco-flamer; визнані критиками емсі рома майк, Довгий Пес, Фрай і скало, BRATSKE KOLO; бійці Трійки ANYMAN, Кров, Югар, Сіджик та MARMEK, для яких лейбл створив умови для творчості під час служби. 

Український реп об’єднав зірок та військових: лейбл Трійки презентував наймасштабніший хіп-хоп проєкт часів незалежності ''УНР''

KALUSH Orchestra. Джерело: Пресслужба AB3 Music

"На створення цього альбому пішло майже два роки. Я вдячний усім артистам, команді та військовим, які записували треки в перервах між виконанням бойових завдань. Вірю, що цей продукт житиме роками й покаже: реп – це відтворення сьогодення. А ще дасть молоді якісну українську альтернативу, щоб російська музика не мала місця в наших чартах", – ділиться керівник лейблу AB3 Music Ілля Кучман.

Український реп об’єднав зірок та військових: лейбл Трійки презентував наймасштабніший хіп-хоп проєкт часів незалежності ''УНР''

PVNCH. Джерело: Пресслужба AB3 Music

Продюсерами проєкту стали Сашко Кудринецький та Юрко Задніченко з легендарного реп-колективу PVNCH. До продакшну альбому долучились Олександр Мусевич, Сєва Шутка (ДК Енергетик), Алекс Єфімов (ex-Хейтспіч, fimamaru), бітмейкери YungKerya, Big Brook, Santorin а також єдиний український продюсер з платиновим статусом (у співпраці з Key Glock) Hadouken. Креативний продюсер та автор ідеї – Ілля Кучман.

Усі роялті з пісень альбому "УНР" передані лейблу Трійки AB3 Music, продовжуючи традицію "донатних треків", що почалась ще у 2024 році з альбомом "Епоха". Ці кошти щомісяця передаються на потреби Третього армійського корпусу.

Лейбл AB3.MUSIC разом із Трійкою дає простір для бійців у Корпусі та поза ним звучати, розвиватися й реалізовувати себе.

"Українське Народне Радіо" вже доступне на всіх основних стримінгових платформах. Вмикайте свою частоту, слухайте українське та передавайте далі.

AB3 Music – лейбл Третього армійського корпусу (раніше відомого як Третя окрема штурмова бригада). Лейбл створює музичні проєкти, які випускаються під колективним псевдонімом "Третя Штурмова". Серед найвідоміших релізів AB3 Music – альбом "Епоха" (2024), який зібрав провідні голоси української інді-сцени, та "FPS" (2025) – знаковий проєкт, що об'єднав топових українських фонк-продюсерів.

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