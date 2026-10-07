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Український продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з нею

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 1,3 т.
Український продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з нею
Олексій Комаровський зізнався, що має таємні почуття до акторки. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Український продюсер Олексій Комаровський, якого свого часу підозрювали в стосунках з кінозіркою Наталкою Денисенко, розкрив, що має романтичні почуття до однієї з українських акторок. Режисер не захотів публічно розсекречувати ім'я жінки, яка підкорила його серце, адже навіть особисто їй допоки не зізнався у симпатії.

Таким одкровенням Комаровський поділився в інтерв'ю для проєкту "Ранкова кава". Аби публіка не здогадалася, в кого закохався продюсер, він відмовився описати зовнішність акторки, лише абстрактно зазначив, що вона справжня красуня.

Коли журналістка зачепила тему особистого життя Олексія Комаровського, він спершу спробував ніби відсторонитися від цієї розмови. Та все ж на уточнююче запитання, чи подобався продюсеру хтось більше, ніж партнер чи друг, він відповів: "Подобався. Хто? Не скажу, бо занадто легко все виходить. У мене досі є симпатія до однієї красуні, про яку вона не знає. Можливо, вона відчуває, але не знає. Це акторка".

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Український продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з нею

Олексій Комаровський заговорив про романтичні почуття до акторки. Джерело: Скриншот

Водночас Олексій Комаровський підкреслив, що не може бути з акторкою, в яку закохався. Як пояснив кінорежисер, він не хоче змішувати професію з особистим життям. Окрім того, Комаровський відчуває, що зараз не найкращий час для побудови стосунків.

Нагадаємо, що небажання продюсера вдаватися у подробиці своїх сердечних справ не вберегло його від приписування романів. У 2025 році активно ширилися чутки, нібито Олексій Комаровський перебуває у стосунках із Наталкою Денисенко, через що акторка нібито й пішла від чоловіка Андрія Федінчика. Певний період кінодіячі ніяк не коментували такі закиди, але зрештою Комаровський вирішив розставити крапки над "і".

Український продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з нею

Режисеру та Денисенко приписували роман у 2025 році. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

"Як завжди, занадто багато драми й вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно з роботою, репетиціями й кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй, – це нові ролі у фільмах. І саме зараз ми працюємо над новим сімейним комедійним фентезі (фільмом "Хрещатик, 48/2", – Ред.)", – говорив режисер.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Тоня Матвієнко відреагувала на чутки про роман на стороні з відомим співаком.

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