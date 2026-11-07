Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
69-річному Павлу Зіброву підвищили пенсію: яку виплату артист отримує тепер і на чому заробляє, окрім музики69-річному Павлу Зіброву підвищили пенсію: яку виплату артист отримує тепер і на чому заробляє, окрім музикиІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиВ Україні знову обмежать пенсії з 2027 року: кому уріжуть виплатиЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаЗірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувалаФіцо і Радєв замість Орбана: чи зможе Кремль зберегти вплив у ЄвропіФіцо і Радєв замість Орбана: чи зможе Кремль зберегти вплив у ЄвропіІлюстрація - лінії електропередачВ Україні через обстріли погіршилась ситуація в енергетиці: як довго не буде світлаГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людейГУР встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі, де загинули десятки людей"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. Фотофакт"Русскій боксьор". Заява Ломаченка викликала гнів українців. ФотофактЯк виглядає квартираВ Києві здають квартиру "головного столяра Верховної ради": дерев'яні стіни та стелі здивували соцмережіРозробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалосяРозробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалосяРосія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
2,1 т.
Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото
Марія Желяскова достойно представила Україну на The Miss Globe 2026. Джерело: instagram.com/mariamillion_

Міжнародний конкурс краси The Miss Globe 2026 став справді історичним для України, адже вперше за всю історію його існування представниця нашої країни увійшла в п'ятірку найкращих. Уродженка Болграда Одеської області Марія Желяскова посіла третє місце на престижному змаганні та отримала титул другої "Віце Міс".

Радісну новину повідомили в соціальних мережах вітчизняного конкурсу краси "Міс Україна". Там подякували Желясковій за достойне представлення Батьківщини на міжнародній арені серед найкращих учасниць світу. Головну корону The Miss Globe 2026 здобула Нгуєн Тху Тхао із В'єтнаму.

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Марія Желяскова отримала титул другої "Віце Міс" на The Miss Globe 2026. Джерело: instagram.com/missukraine_official

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Українка вперше в історії досягла такого високого результату на конкурсі. Джерело: instagram.com/themissglobe

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
39,0 т.
Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото
39,0 т.
Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,9 т.
"Обслуговування м'якої сили Кремля": Меріл Стріп несподівано взялася вихваляти російських журналісток та сильно розлютила українців
3,9 т.
"Обслуговування м'якої сили Кремля": Меріл Стріп несподівано взялася вихваляти російських журналісток та сильно розлютила українців
Анастасія КакунАнастасія Какун
6,1 т.
Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки
6,1 т.
Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки

Українка підкорила професійне журі конкурсу своїм неймовірним зовнішній виглядом та ефектними образами. Так, наприклад, національний костюм Марії Желяскової, що отримав назву "Хранителька Чорного моря", потрапив у шістку найкращих. Для моделі вбрання мало особливе значення, адже води Чорного моря уособлюють її дім та частину української душі.

"Через війну Чорне море стикається із серйозними загрозами, зокрема морськими мінами, які становлять небезпеку для людей, морської фауни та судноплавства. Своїм образом Марія нагадує світу, що море – це наше спільне природне надбання, і його захист є відповідальністю кожного", – описано костюм на сторінці Желяскової в Instagram.

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

На міжнародній арені Желяскова представила символічний національний костюм. Джерело: instagram.com/mariamillion_

В руках модель тримала національний символ України – тризуб. Він став уособленням українського духу, незалежності та права самостійно обирати власну долю.

А от у спеціальній номінації Miss Bikini Марія Желяскова посіла перше місце. У рамках конкурсу українка продефілювала в ніжно-рожевому купальнику, який цікаво виблискував під світлом софітів, зокрема, завдяки оздобленню з перлинок та мерехтливого каміння.

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Українка перемогла в номінації Miss Bikini. Джерело: Скриншот

На церемонії нагородження The Miss Globe 2026 українка з'явилася у ефектній сукні в підлогу, що мала фактурний верх із розрізами на талії та животі. Цікавого акценту образу вона додала за допомогою накидки насиченого червоного кольору.

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Марія Желяскова мала неперевершений зовнішній вигляд. Джерело: Скриншот

Коментуючи свій тріумф на The Miss Globe 2026, Марія Желяскова наголосила, що для неї справжня честь вдруге вписати своє ім'я в історію України. У 2025 році вона принесла перше високе досягнення нашій країні на конкурсі "Міс земля 2025", ставши володаркою титулу "Віце Міс", а тепер знову підкорила міжнародну арену.

"Усе, що я роблю, – заради своєї країни. Моя найбільша гордість – чути ім’я України на весь світ і мати честь розповідати її історію. Дякую кожному, хто вірив у мене, підтримував і був поруч. Ця перемога – наша! Україно, це для тебе. Моє серце належить тобі!", – наголосила модель.

Що відомо про Марію Желяскову

Марія Желяскова родом із міста Болград. Вищу освіту вона здобувала в Одеському Міжнародному гуманітарному університеті за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво".

Українка вперше в історії стала другою ''Віце Міс'' на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Желяскова достойно представила Україну на The Miss Globe 2026. Джерело: instagram.com/mariamillion_

Окрім виступів на світовій арені, Желяскова активно займається благодійністю. Українка допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин, а також підтримує військових та дітей, які постраждали через війну.

Раніше OBOZ.UA розповів, що чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуконкурси красифотографіївідеомодель
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!