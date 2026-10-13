Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Дизельний пакт" Трампа та Путіна: що отримав Кремль від угоди та які загрози вона несе для України. Інтерв’ю з ВеселовськимІлюстрація - жінка закутана в прапор УкраїниБіженців з України масово виселяють з безоплатного житла в країні ЄС: стали відомі наслідкиРосія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Подробиці та фотоРосія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Подробиці та фото"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. ФотоНа Львівщині збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок: сталась пожежа. ВідеоНа Львівщині збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок: сталась пожежа. ВідеоРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждалі"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку України"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку УкраїниЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, є поранені. Фото і відеоРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, є поранені. Фото і відеоВідключення світла в Україні. ІлюстраціяВідключення світла посилили: які графіки діють у Києві та областях 13 жовтня

Українка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесу

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 708
Українка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесу
Українка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт"

Українська дерматологиня Яна Токар оголосила про участь у міжнародному конкурсі краси Mrs Universe 2026, де представлятиме Словаччину. Лікарка вже цього тижня вирушить на змагання, яке пройде з 18 по 25 жовтня.

Про участь у змаганні вона повідомила у Threads, опублікувавши світлину з фотосесії. Токар пояснила, що вирішила виступати саме за Словаччину через те, що живе там і веде бізнес.

"Ну, що ж… Часу мовчати про це більше просто немає. Уже цього тижня я їду на конкурс Mrs Universe представляти Словаччину", – оголосила вона.

Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Українка представлятиме на конкурсі Словаччину. Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial

Вона зізналася, що досі не може повірити в те, що відбувається, але водночас закликала себе не сумніватися у власних силах.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 7,7 т.
"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів
icon 7,7 т.
"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,3 т.
"У людей горе, а вона таке верзе". Зірка "Ревізора" Олена Філонова втрапила в скандал через реакцію на приліт
icon 2,3 т.
"У людей горе, а вона таке верзе". Зірка "Ревізора" Олена Філонова втрапила в скандал через реакцію на приліт
Оксана ГейдорОксана Гейдор
icon 25,7 т.
"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів
icon 25,7 т.
"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів

"Мені досі в це не віриться самій, але все, що я можу сказати зараз собі: "Дівчинко, ти вже королева!" Кожного дня я змагаюсь самою собою і з любові покращую і своє життя, і життя інших людей", – написала дерматологиня.

Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Вона зізналася, що досі не може повірити в те, що відбувається. Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial

У коментарях українці підтримали лікарку та побажали їй успіху на конкурсі. Зокрема, там відзначили її досягнення та закликали насолодитися новим досвідом.

"Вау! Яно, ви неймовірна у всіх своїх проявах. Насолоджуйтесь на конкурсі, нехай цей досвід стане новою силою".

"Яно, це – вогонь! Бажаю отримати максимум насолоди від цієї події".

"Яно, Ви неймовірна! Це круто! Словачиині пощастило!"

"Яно, ви не перестаєте захоплювати і дивувати".

Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Коментарі. Джерело: скриншот

Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Коментарі. Джерело: скриншот

Про участь Токар у конкурсі також повідомили на офіційній Instagram-сторінці Mrs Universe 1 вересня. Її представили як Mrs. Slovakia Universe 2026.

Хто така Яна Токар

Яна Токар – дерматологиня та експертка з ін'єкційної медицини, яка навчає лікарів. Вона розвиває освітні проєкти для фахівців б'юті-індустрії, веде YouTube-канал про косметологію та розповідає про науково-доказовий підхід у своїй сфері.

За словами самої Токар, вона створила авторську систему роботи, відкрила університет для навчання лікарів і написала книгу. Також проводить вебінари та лекції для міжнародних брендів, консультує клініки й медичних фахівців.

Українка представить Словаччину на конкурсі ''Місіс Всесвіт'': який вигляд має красуня, яка ''зробила'' обличчя зіркам шоу-бізнесу

Яна Токар – дерматологиня та експертка з ін'єкційної медицини. Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial

"Це лікар, яка створила свою систему і створює такі результати, в які важко повірити. Саме тому її пацієнти – це зірки шоу-бізнесу, бізнесмени зі списку Forbes. І вже шість років вона не бере нових пацієнтів", – зазначала Токар у своїй візитівці.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу.

Схожі теми
конкурси красизіркимодель
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись