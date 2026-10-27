''Українізована'' вірменка, яка співає лише рік, розвернула чотири крісла на ''Голосі'' та розпалила запеклу боротьбу між тренерами

26-річна Маріам Казарян зі Львова вразила тренерів 14-го сезону "Голосу країни" джазовим виконанням пісні "Вимолив". Дівчина, яка професійно займається співом трохи більше року, змусила розвернутися всі чотири крісла, а згодом влаштувала справжнє змагання між Дмитром Монатіком, Тіною Кароль, Наталією Могилевською та Артемом Пивоваровим за право стати її наставником.

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Як вірменка розповіла у шоу, вона живе в Україні з 2018 року, за пів року опанувала українську мову, а тепер мріє популяризувати нашу культуру через музику. Саме з українською піснею вона вирішила розпочати свій шлях на великій сцені.

Першим на сліпих прослуховуваннях розвернувся Дмитро Монатік, який є одним із виконавців оригінальної композиції "Вимолив". Він почав підспівувати Маріам. Згодом до нього приєдналися Тіна Кароль і Наталія Могилевська, а наприкінці виступу своє крісло розвернув також Артем Пивоваров.

Після перформансу дівчина розповіла, що за освітою вона економістка, проте згодом зрозуміла, що ця професія їй не до душі.

"Я вірменка, але з 2018 року я живу в Україні. За спеціальністю я, взагалі-то, економіст. Але зрозуміла, що економити – це не моє. І нещодавно почала свою кар'єру артистки", – поділилася учасниця.

За сценою подруги Маріам розповіли, що співати вона почала трохи більше року тому. Такий короткий творчий шлях не завадив їй підкорити всіх чотирьох тренерів.

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Тіна Кароль одразу поцікавилася, як дівчині вдалося так швидко вивчити українську мову.

"Кохання, звичайно. Але кохання до країни, в якій я себе знайшла. Я українізувалась максимально. Іноді мені мама каже: "Ти вже стала схожою на українку. Ми навіть тебе не впізнаємо". Якщо є бажання, якщо є ціль, то все в цьому житті можливо", – розповіла учасниця.

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Вона додала, що українська мова здається їй надзвичайно красивою та мелодійною. Саме українські пісні допомогли їй швидше опанувати мову, а любов до музики й України зрештою привела на сцену.

Почувши її історію, Монатік запропонував повторити "Вимолив", але вже разом із ним. Співак подякував дівчині за вибір його композиції та дав зрозуміти, що хоче бачити її у своїй команді.

Однак Артем Пивоваров вирішив не чекати, поки колега переконає учасницю, і прямо запитав: "Скажіть одразу, нам є сенс змагатися за вас чи ні?"

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Наталія Могилевська також не збиралася поступатися. Співачка вирішила здивувати Маріам виконанням вірменською мовою, а Монатіку нагадала, що учасниця ще не обрала жодного тренера.

"Я вважаю, що співати з учасником, який не обрав із чотирьох тренерів ще нікого... Я повинна була перебити твою ініціативу", – пояснила Могилевська.

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Зрештою троє тренерів вийшли на сцену, щоб особисто переконати Маріам приєднатися до їхніх команд. Тіна Кароль залишилася у кріслі й шоковано спостерігала за тим, як колеги намагаються перетягнути талановиту учасницю на свій бік.

Щоб зробити вибір ще цікавішим, Маріам запропонувала тренерам запросити її до своєї команди вірменською мовою. Вона підказала фразу "Արի իմ թիմ" (Ari im t’im), що означає "Приєднуйся до моєї команди".

Попри увагу всіх чотирьох наставників, рішення дівчини виявилося на користь Дмитра Монатіка.

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