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Українець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнями

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,1 т.
Українець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнями
Дмитро Пучков грубо обізвав Володимира Зеленського

Уродженець Кропивницького Дмитро Пучков, відомий під псевдонімом "Гоблін", вчергове підіграв кремлівській пропаганді та публічно видав маячню про президента України Володимира Зеленського. Блогер-зрадник назвав українського гаранта "гопником", адже йому не сподобалася негативна реакція політика на дизельну угоду між США та РФ.

Перекладач накинувся на Зеленського з безглуздими звинуваченнями в тому, що він "нахабно" поводиться із західними партнерами і нібито "неправильно" веде дипломатичні відносини. Обурливі заяви "Гоблін" зробив у коментарі росмедіа.

Українець-зрадник ''Гоблін'', який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнями

Пучков накинувся з образами на українського президента. Джерело: Росмедіа

"Вилазить Зеленський: "Ось Москва продаватиме вам дизель, а нам що?" Нахабний, як мавпа, справді", – видав пропагандист.

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Пучков істерично висловив свою "експертну" думку про те, що Володимир Зеленський нібито намагається "диктувати" західним партнерам вимоги, а для нього це є ознакою повної зневаги. Блогер охарактеризував зовнішню політику українського президента як "дипломатію криворізької підворіття", а самого державного діяча обізвав "гопником, якого допустили до політики".

Українець-зрадник ''Гоблін'', який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнями

"Гоблін" публічно видав маячню про Володимира Зеленського. Джерело: Пресслужба ОП

Іронічно, що тоді як зараз "Гоблін" не заперечує певний вплив Зеленського на світових лідерів, раніше мав про президента нашої країни зовсім іншу думку. Зрадник відверто недооцінював гаранта України, заявляючи, що він є просто "іграшкою" Заходу. Ба більше, блогер стверджував, що Зеленський нібито потрібен лише для того, щоб підписати капітуляцію.

Що відомо про зрадника

Дмитро Пучков народився 2 серпня 1961 року в Кропивницькому (на той момент – Кіровоград). Школу пропагандист почав відвідувати в Україні, однак згодом його сім'я переїхала до Санкт-Петербурга, де він і виріс. У Росії Пучков певний період служив у міліції і саме тоді отримав псевдонім "Гоблін".

Популярність прийшла до зрадника на початку 2000-х років завдяки блогерській діяльності. Він активно поширював сатиричні переклади та огляди голлівудських фільмів, а також створив свій сайт. Певний період роботи Дмитра Пучкова мали більш нейтральний характер, однак після 2014-го його контент став відображенням пропаганди Кремля.

Українець-зрадник ''Гоблін'', який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнями

"Гоблін" став адептом кремлівської пропаганди. Джерело: Sudomoin Danila

"Гоблін" відверто називав Революцію Гідності "державним переворотом" та підтримав анексію українського Криму Росією. Він видавав маячню про "фашистську" владу нашої Батьківщини, а з часом заперечив суб'єктність українського народу в книзі "Украина це Россия". Звісно ж, він виступив за початок повномасштабної війни.

Така пропагандистська діяльність вилізла Пучкову боком. У різні роки Україна, Євросоюз та Швейцарія включили "Гобліна" до санкційних списків. А от у 2025-му Вінницький міський суд заочно засудив блогера до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) та ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZ.UA розповів, що співак-зрадник із Києва Джанго отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР".

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