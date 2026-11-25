Українка Анна Ніконова грандіозно поставила крапку в серії невдач нашої країни на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Вона потрапила до 30 найкращих учасниць ювілейного 75-го змагання, чого представниці України не могли досягти останні 11 років.

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На різних етапах конкурсу Анна Ніконова підкорила як професійне журі, так і глядачів, тож була обрана до переліку лідерок з-поміж 116 красунь. Про досягнення моделі в гранд-фіналі повідомили на офіційній Instagram-сторінці "Міс Всесвіт Україна".

Минулого разу представниця нашої Батьківщини ефектно вписувала своє ім'я в історію "Міс Всесвіт" ще в 2014 році. Тоді Діана Гаркуша увійшла до п'ятірки найкращих та здобула титул другої "Віце Міс". Після цього розпочалася "чорна смуга" України на конкурсі краси, яку перервала Ніконова.

Українка вражала журі "Міс Всесвіт 2026", який відгримів у місті Сан-Хуан (Пуерто-Рико), своєю вродою і неперевершеними образами. Так, наприклад, під час дефіле в мерехтливому купальну Анна Ніконова продемонструвала вражаючу форму. А от в вечірній сукні від GASANOVA вона поставила в центр уваги свою елегантність.

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Особливо ефектним був національний костюм Анни Ніконової, що отримав назву "Золота пектораль". Образ, натхненням для створення якого стала унікальна скіфська пектораль, символізує силу родинної пам'яті та красу української культури.

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Зауважимо, що переможницею "Міс Всесвіт 2026" було обрано представницю Пуерто-Рико – Дженніфер Баррето. Вона стала першою матір'ю та заміжньою жінкою, яка здобула цей титул після скасування відповідних обмежень для учасниць.

Раніше OBOZ.UA розповів, що українка Марія Желяскова вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026.