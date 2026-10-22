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"Україна переможе!" Стало відомо, яким буде "казковий" номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
591
"Україна переможе!" Стало відомо, яким буде "казковий" номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео
З'явився запис фрагменту постановки Еріки Колесніченко для фіналу Дитячого Євробачення 2026. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Уже цієї суботи, 24 жовтня, відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2026, тож публіці поступово привідкривають завісу ефектного номеру представниці України Еріки Колесніченко на міжнародній арені. Днями глядачі побачили перші фото юної артистки на сцені Мальти, а після другої репетиції з'явився запис фрагменту її постановки, що дозволив краще роздивитися усі деталі.

Для участі в пісенному конкурсі українська делегація підготувала справжнє шоу, де гармонійно поєднуються вокал, запальна хореографічна постановка та світлові ефекти. Відео з репетиції доступне для перегляду на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Під час виконання конкурсного треку NOT A LULLABY Еріка Колесніченко буде на сцені не одна. Динаміки виступу юної артистки додасть балет, учасники якого не показуватимуть на сцені своїх облич, а рухами виконають роль живої декорації. Як можна побачити на ролику, у певний момент танцівники, наприклад, перетворяться на "велосипед" для представниці України на Дитячому Євробаченні 2026.

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''Україна переможе!'' Стало відомо, яким буде ''казковий'' номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

Еріка Колесніченко влаштує на сцені Дитячого Євробачення 2026 вражаючий перформанс. Джерело: Скриншот

Та й сама Еріка Колесніченко не буде просто стояти на арені. У перервах між куплетами виконавиця доєднуватиметься до хореографічних постановок, завдяки чому її номер не дозволятиме єврофанам ні на мить відірвати очей. Грайливий настрій постановки підсилить рожевий костюм артистки, розроблений стилістом Олександром Грековим.

''Україна переможе!'' Стало відомо, яким буде ''казковий'' номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

З'явилися нові деталі номеру представниці України на шоу. Джерело: Скриншот

Фрагмент конкурсного номеру Еріки Колесніченко зчинив фурор у мережі, тож їй уже навіть впевнено пророкують перемогу на конкурсі:

"Боже, мені 37, а як це побачила – сльози на очах від краси. І мурахи. Супер. Оце так казковий номер буде. Браво!".

"Королева".

"Україна переможе!".

"Еріка молодчинка".

''Україна переможе!'' Стало відомо, яким буде ''казковий'' номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

У мережі в захваті від постановки. Джерело: Скриншот

''Україна переможе!'' Стало відомо, яким буде ''казковий'' номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

Еріці Колесніченко пророкують перемогу. Джерело: Скриншот

Однак, як стало відомо з ролику із залаштунків репетицій Еріки Колесніченко на головній сцені Європи, прогони постановки не завжди проходили гладко. Так, наприклад, через роботу піротехніки артистці було складно витягнути ноту, адже їй бракувало кисню, а також виникали проблеми зі звуком в навушниках. Та все ж команда переконана, що ці труднощі вдасться виправити і Колесніченко нічого не завадить достойно представити Україну в фіналі.

Нагадаємо, що українська артистка вийде на сцену Дитячого Євробачення 2026 під номером 11. Вона виконає енергійну композицію NOT A LULLABY, яка є маніфестом-зверненням до аудиторії про пробудження, сміливість та віру в себе.

''Україна переможе!'' Стало відомо, яким буде ''казковий'' номер Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні 2026. Відео

Артистка вийде на сцену під номером 11. Джерело: Corinne Cumming / EBU

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