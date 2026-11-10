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Учасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
3,6 т.
Учасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Анна Ніконова вразила інших учасниць "Міс Всесвіт 2026" ефектною сукнею

Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2026" Анна Ніконова вразила учасниць із інших країн своїм неймовірним образом. Під час другого дня на змаганні вона одягнула спокусливу багряну сукню Naomi від українського бренду BALYKINA.

Вбрання Анни Ніконової вирізнялося цікавим фактурним силуетом. Еластична тканина сукні плавно спадала з високого вирізу халтер до об'ємних складок на стегнах, водночас підкреслюючи струнку талію українки. "Родзинки" образу від BALYKINA, вартість якого становить 36 340 гривень, додала відкрита спина. Кадрами в ефектній сукні Ніконова поділилася у своєму Instagram.

Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Анна Ніконова вразила сукнею від бренду BALYKINA. Джерело: instagram.com/ananikonovaa

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Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Образ підкреслив фігуру українки. Джерело: Скриншот

Спокуслива сукня українки справила сильне враження на інших конкурсанток. Дізнавшись більше про аутфіт Анни Ніконової, представниця Ізраїлю на "Міс Всесвіт 2026" Деніель Яблонка із захопленням вигукнула та наголосила, що вони обидві мають неймовірно привабливий вигляд.

Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Деніель Яблонка високо оцінила образ українки. Джерело: Скриншот

Зі свого боку учасниця із Сербії Ніколіна Вуйчич була набагато більш щедрою на компліменти. Вона прямо сказала українці: "Мені подобається твій образ", після чого навіть почала розпитувати деталі щодо бренду сукні.

Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Анна Ніконова підкорила Ніколіну Вуйчич своєю сукнею. Джерело: Скриншот

Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Сукня Ніконової коштує 36 340 гривень. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Анна Ніконова отримала шанс представити нашу країну на світовій арені після того, як здобула головну корону національного конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна 2026". Головний етап ювілейного 75-го конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться 24 листопада в Пуерто Рико.

Учасниці ''Міс Всесвіт 2026'' в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Ніконова отримала головну корону конкурсу "Міс Всесвіт Україна 2026". Джерело: instagram.com/ananikonovaa

Ніконова народилася в Києві у великій родині – має близнючку та ще вісьмох братів і сестер. За фахом вона є освітньою психологинею, а нещодавно завершила магістратуру в Кембриджському університеті. Представниця України на "Міс Всесвіт 2026" захистила дисертацію, у якій на прикладі боротьби українок за право голосу досліджувала, як критична педагогіка та оновлені методи викладання формують у дітей свідоме ставлення до ролі жінки в політиці. Вона також працює в українському Освітньому холдингу А+, де хоче розвивати цікаві навчальні програми для учнів.

Раніше OBOZ.UA розповів, як журі насправді обирає переможницю "Міс Всесвіт Україна" і що за фіаско трапилося з "королевою" Ніконовою цього року.

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