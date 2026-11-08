''У вас ще буде донечка'': Ірина Федишин розповіла страшну правду про втрату дитини і що їй пишуть люди

Українська співачка Ірина Федишин повідомила, що після втрати доньки на пізньому терміні вагітності більше не зможе народити дитину. Через тяжкі ускладнення лікарям довелося видалити їй матку. Артистка також уперше докладно розповіла про події тієї ночі, коли сталася трагедія.

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Про це Федишин написала в Instagram. У дописі вона відтворила перебіг подій від появи перших симптомів до госпіталізації та операції, а також поділилася запитаннями, які залишилися в неї до медиків.

Співачка зізналася, що довго не наважувалася розповісти ще про одну болючу обставину пережитого. Після втрати доньки люди писали їй слова підтримки та запевняли, що в неї ще будуть діти. Однак тепер артистка мусила пояснити, що, на жаль, більше не зможе народити дитину.

"Я втратила не лише донечку… Я більше ніколи не зможу народити дитину… Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку", – написала Федишин.

Федишин пояснила, що наважилася розповісти про пережите, аби інші жінки могли вчасно розпізнати небезпечні симптоми й звернутися по допомогу.

За її словами, трагедію спричинило передчасне відшарування плаценти. Воно супроводжувалося внутрішньою кровотечею, яка не проявлялася зовні.

Як розвивалися події тієї ночі

За словами Федишин, спочатку ніщо не віщувало біди. Вона добре почувалася, разом із родиною побувала у храмі, а згодом вони з чоловіком і дітьми вирушили до кінотеатру.

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Близько 17:30 співачка відчула легкий ниючий біль унизу живота. Вона припустила, що це можуть бути тренувальні перейми. Невдовзі біль минув, проте ввечері з'явився знову.

Тоді Ірина написала лікарці, яка вела її вагітність. Співачка повідомила, що виділень немає, рухи дитини відчуває, однак живіт продовжує нити. Спочатку їй порадили прийняти препарати. Згодом Федишин звернулася до іншої лікарки, яка мала приймати пологи. Та приїхала до співачки додому, щоб оглянути її.

За словами артистки, під час огляду лікарка помітила періодичні скорочення матки та напруження живота. Вона припустила, що це може бути початком передчасних пологів, однак не побачила ознак критичного стану. Після огляду жінці призначили додаткові препарати.

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Та біль не минав, а лише посилювався. Близько третьої години ночі Федишин уже ледве могла підвестися з ліжка, тож чоловік вирішив терміново відвезти її до пологового будинку.

"Я ледве дійшла до машини, мене сильно нудило", – пригадала співачка.

До лікарні подружжя прибуло о 3:55. Медики спробували прослухати серцебиття дитини, однак воно то з'являлося, то зникало. Згодом лікарка провела УЗД і повідомила, що серцебиття більше немає.

Тоді чоловік співачки зв'язався по відеозв'язку з лікарем, у якого вона раніше проходила УЗД. Переглянувши зображення, фахівець діагностував повне відшарування плаценти й наполіг на негайному проведенні операції.

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Як пояснила Федишин, кровотеча була внутрішньою, тому зовні її не було помітно. Стан співачки був критичним, тож лікарям довелося терміново оперувати її, щоб урятувати життя. Коли артистка прийшла до тями в палаті, їй повідомили, що доньку врятувати не вдалося. Через тяжкі ускладнення медикам також довелося видалити матку.

Які запитання у співачки залишилися до медиків

Після пережитого у Федишин залишилося чимало запитань щодо медичної допомоги, яку вона отримувала до госпіталізації. Зокрема, артистка не розуміє, чому після перших скарг її не направили до лікарні, а під час огляду вдома не перевірили серцебиття дитини та не виміряли артеріальний тиск.

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Окремо співачка згадала про очікування лікаря УЗД у пологовому будинку. За її словами, фахівець приїхав лише вночі, а їй самій довелося підніматися сходами на другий поверх до кабінету обстеження.

Також Федишин стверджує, що її не перевозили на каталці, хоча в медичному протоколі після госпіталізації було зазначено протилежне.

"Я не медик, але, аналізуючи все, що сталося, не можу позбутися думки, що ці рішення могли вплинути на трагічний перебіг подій і тяжкість наслідків для мого здоров'я", – написала артистка.

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Як відреагували на зізнання Ірини Федишин

Під дописом співачки в Instagram з'явилося чимало слів підтримки. Зокрема, блогерка Ксюша Манекен висловила співчуття родині та подякувала артистці за відвертість. Вона також написала, що не може уявити такого ставлення до жінки в настільки вразливому стані.

Журналістка Раміна Есхакзай зізналася, що їй було боляче читати про пережите Федишин, і побажала сил усій родині.

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Телеведуча Марічка Падалко також подякувала співачці за те, що та наважилася розповісти свою історію.

Соломія Вітвіцька також підтримала співачку, залишивши під дописом короткий коментар: "Обіймаю".

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Водночас Марічка Галюк звернула увагу на обставини трагедії та написала, що особливо її вражає не лише недбалість, а й брак елементарної людяності.

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Водночас Федишин подякувала медикам, які врятували їй життя. Попри це, обставини надання допомоги до операції досі викликають у неї запитання. Співачка сподівається, що всі обставини трагедії буде з'ясовано, а відповідальні фахівці зроблять належні висновки.

За словами артистки, у виписці після госпіталізації вказали три діагнози: внутрішньоутробна загибель доньки, стан після видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

Федишин також зазначила, що від появи перших больових відчуттів до операції минуло майже 12 годин. Тепер вона намагається прийняти пережите й навчитися жити з цією втратою.

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"Сьогодні я вчуся жити з двома почуттями водночас – невимовним болем за тим, що втратила, і безмежною вдячністю за те, що маю", – поділилася співачка.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня чоловік співачки Віталій Човник розповів про втрату їхньої доньки та зізнався, що Ірина сама ледь не померла. Він закликав помолитися за душу дитини та одужання дружини. Про третю вагітність артистка оголосила 19 серпня, а згодом подружжя дізналося, що чекає на дівчинку.

Також ми писали, що через кілька днів після трагедії Ірина Федишин уперше відверто розповіла про доньку, яку подружжя назвало Веронікою. Через наркоз співачка не змогла побачити дитину одразу після народження й уперше роздивилася її на фотографії, зробленій чоловіком. Артистка також подякувала всім, хто підтримував родину, і зізналася, що не шкодує про те, що ділилася радістю очікування доньки.