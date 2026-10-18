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У свої 50 років почувається на 25. Співачка Lama розкрила, як часто ходить до косметолога і які уколи краси робить, щоб залишатися молодою

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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У свої 50 років почувається на 25. Співачка Lama розкрила, як часто ходить до косметолога і які уколи краси робить, щоб залишатися молодою
Співачка Lama розкрила, як часто ходить до косметолога і які уколи краси робить, щоб залишатися молодою. Джерело: instagram.com/lamaukraine

50-річна українська співачка Lama (справжнє ім'я – Наталія Дзеньків) раз на рік робить уколи гіалуронової кислоти, щоб зберегти молодий вигляд і водночас не змінювати природні риси обличчя. Артистка, яка заявляє, що у свої 50 років почувається на 25, не приховує, що звертається до косметолога, однак не прагне зловживати процедурами.

Своїми секретами догляду виконавиця поділилася в інтерв'ю "Ближче до зірок". Але косметологічні процедури – лише частина її підходу до догляду за собою.

"Я раз на рік колю гіалуронову кислоту. Треба себе зберегти максимально так, як є, щоб не змінилися якісь риси тощо", – пояснила артистка.

Співачка стверджує, що важливу роль у її житті також відіграють харчування та щоденні звички. Зокрема, вона вживає колаген і алое, хоча наукових доказів того, що питний колаген помітно омолоджує шкіру, наразі недостатньо.

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Співачка також переглянула свій раціон і відмовилася від низки звичних продуктів: "Я прибрала солодке, борошняне, чорний шоколад. Кава в мене без кофеїну або какао, чай. З їжі більше присутня риба або індичка. І це все не смажене, тобто це в пароварці, тушковане. Багато овочів, фруктів, багато води. Це вже звичка. Це отак поступово перейшло. Жири у мене ненасичені: Оливкова олія, олія авокадо".

У свої 50 років почувається на 25. Співачка Lama розкрила, як часто ходить до косметолога і які уколи краси робить, щоб залишатися молодою

Який вигляд має Lama зараз. Джерело: скриншот

До слова, Lama додала, що різниця у віці з її молодшим на 18 років коханим не стає перешкодою, якщо людина почувається молодою внутрішньо та дбає про себе.

"Щоб був молодший хлопець у тебе, по-перше, потрібно в душі бути молодою. І мати вигляд ти мусиш класний. Ти не маєш виглядати, як бабуся. А коли людина все робить для тебе, коли ти бачиш, що це людина сімейна, коли вона в тобі вся, у твоїй сім'ї... Тобто це відчувається", – поділилася виконавиця.

У свої 50 років почувається на 25. Співачка Lama розкрила, як часто ходить до косметолога і які уколи краси робить, щоб залишатися молодою

Lama неодноразово наголошувала, що вони ніколи не відчували різниці у віці з коханим. Джерело: instagram.com/lamaukraine

Раніше OBOZ.UA розповідав: Lama наголошувала, що значення мають генетика, емоційна рівновага та харчування. За словами артистки, у минулому вона експериментувала з різними системами харчування, зокрема була вегетаріанкою та веганкою, однак не побачила бажаного результату.

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