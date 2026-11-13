''У світі є ідіоти'': чому 6-місячна дочка переможниці ''Холостяка'' стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-13" – волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь – заявила, що її шестимісячну доньку Кіру почали критикувати в мережі через зовнішність. Коментаторам не сподобалася вага маленької дівчинки, ба більше, дехто навіть примудрився спророкувати їй ожиріння в майбутньому. Такі закиди неабияк обурили Бєлєнь, тож вона поставила хейтерів донечки на місце.

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У своєму Instagram переможниця "Холостяка-13" підкреслила, що в світі, на жаль, є досить багато людей, які готові грубо принижувати інших, аби лише підняти власну самооцінку. Зважаючи на це, вона хоче навчити донечку не дозволяти непроханим думкам впливати на її життя.

"Виявляється, тобі може бути всього шість місяців, а тобі вже пророкують ожиріння через 20 років. Просто тому, що зараз ти маленька булочка. І тут, доню, треба засвоїти одну просту істину: у світі є ідіоти. І, на жаль, у цих ідіотів є доступ до інтернету. Є люди, настільки незадоволені власним життям, що готові принижувати інших, аби хоч на хвилину відчути себе кращими", – написала блогерка.

Інна Бєлєнь хоче зробити все можливе, аби Кіра ніколи не дозволяла чужим комплексам ставати основою її невпевненості в собі. За словами волонтерки, далеко не кожна думка варта уваги і не всю критику треба аналізувати, хоча й іноді може здаватися, що вона прозвучала від більш "авторитетної" людини.

"Твоя мама колись теж думала, що якщо хтось старший, то він обов’язково розумніший і знає краще. А потім виросла й зрозуміла, що іноді найздоровіша реакція на чужу думку – просто послати її нах*р і піти насолоджуватися своїм прекрасним життям", – зауважила переможниця "Холостяка-13".

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Наостанок Інна Бєлєнь додала, що мамам варто зрозуміти: вони не зможуть захисти дітей від усіх поганих слів, як би того не хотіли. Замість цього блогерка порадила їм навчити своїх нащадків аналізувати, чия думка варта їхньої уваги.

Нагадаємо, що Інна Бєлєнь вперше стала мамою в квітні 2026 року. Вона народила донечку від свого коханого чоловіка Івана Яловенка.

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Після появи дівчинки на світ блогерка почала більш активно ділитися сімейним контентом і несподівано стикнулася з хвилею хейту через те, що виходить на зв'язок в домашньому одязі та без макіяжу. У відповідь на такі закиди вона прямо заявила: не планує транслювати картинку "ідеального материнства", адже ставить комфорт на перше місце.

Як раніше писав OBOZ.UA, за період вагітності Інна Бєлєнь набрала 30 кілограмів і бачила на вагах цифру 87. Однак, відновившись після пологів, вона почала стежити за калорійністю раціону, пити достатньо води, контролювати, щоб у харчуванні вистачало білка, і зрештою втратила майже третину своєї ваги.