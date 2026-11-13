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"У світі є ідіоти": чому 6-місячна дочка переможниці "Холостяка" стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
381
"У світі є ідіоти": чому 6-місячна дочка переможниці "Холостяка" стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь
Інна Бєлєнь заявила, що її 6-місячна донька стала жертвою злих коментарів

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-13" – волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь – заявила, що її шестимісячну доньку Кіру почали критикувати в мережі через зовнішність. Коментаторам не сподобалася вага маленької дівчинки, ба більше, дехто навіть примудрився спророкувати їй ожиріння в майбутньому. Такі закиди неабияк обурили Бєлєнь, тож вона поставила хейтерів донечки на місце.

У своєму Instagram переможниця "Холостяка-13" підкреслила, що в світі, на жаль, є досить багато людей, які готові грубо принижувати інших, аби лише підняти власну самооцінку. Зважаючи на це, вона хоче навчити донечку не дозволяти непроханим думкам впливати на її життя.

''У світі є ідіоти'': чому 6-місячна дочка переможниці ''Холостяка'' стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь відповіла людям, які критикують зовнішність її доньки. Джерело: instagram.com/innka_belen

"Виявляється, тобі може бути всього шість місяців, а тобі вже пророкують ожиріння через 20 років. Просто тому, що зараз ти маленька булочка. І тут, доню, треба засвоїти одну просту істину: у світі є ідіоти. І, на жаль, у цих ідіотів є доступ до інтернету. Є люди, настільки незадоволені власним життям, що готові принижувати інших, аби хоч на хвилину відчути себе кращими", – написала блогерка.

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Інна Бєлєнь хоче зробити все можливе, аби Кіра ніколи не дозволяла чужим комплексам ставати основою її невпевненості в собі. За словами волонтерки, далеко не кожна думка варта уваги і не всю критику треба аналізувати, хоча й іноді може здаватися, що вона прозвучала від більш "авторитетної" людини.

''У світі є ідіоти'': чому 6-місячна дочка переможниці ''Холостяка'' стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Бєлєнь хоче, аби Кіра не звертала увагу на непрохані оцінки. Джерело: instagram.com/innka_belen

"Твоя мама колись теж думала, що якщо хтось старший, то він обов’язково розумніший і знає краще. А потім виросла й зрозуміла, що іноді найздоровіша реакція на чужу думку – просто послати її нах*р і піти насолоджуватися своїм прекрасним життям", – зауважила переможниця "Холостяка-13".

Наостанок Інна Бєлєнь додала, що мамам варто зрозуміти: вони не зможуть захисти дітей від усіх поганих слів, як би того не хотіли. Замість цього блогерка порадила їм навчити своїх нащадків аналізувати, чия думка варта їхньої уваги.

''У світі є ідіоти'': чому 6-місячна дочка переможниці ''Холостяка'' стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка-13" розповіла про злі коментарі в бік доньки. Джерело: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, що Інна Бєлєнь вперше стала мамою в квітні 2026 року. Вона народила донечку від свого коханого чоловіка Івана Яловенка. 

Після появи дівчинки на світ блогерка почала більш активно ділитися сімейним контентом і несподівано стикнулася з хвилею хейту через те, що виходить на зв'язок в домашньому одязі та без макіяжу. У відповідь на такі закиди вона прямо заявила: не планує транслювати картинку "ідеального материнства", адже ставить комфорт на перше місце.

''У світі є ідіоти'': чому 6-місячна дочка переможниці ''Холостяка'' стала жертвою злих коментарів і як відреагувала Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь стала мамою в квітні. Джерело: instagram.com/innka_belen

Як раніше писав OBOZ.UA, за період вагітності Інна Бєлєнь набрала 30 кілограмів і бачила на вагах цифру 87. Однак, відновившись після пологів, вона почала стежити за калорійністю раціону, пити достатньо води, контролювати, щоб у харчуванні вистачало білка, і зрештою втратила майже третину своєї ваги.

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