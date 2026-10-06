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У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в Лондоні

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в Лондоні
Оля Фреймут відвідала благодійний захід у Лондоні в сукні за 60 000 грн. Джерело: instagram.com/freimutolia

Телеведуча Оля Фреймут поділилася світлинами з благодійного заходу United for Freedom на підтримку України, що відбувся в Лондоні (Англія). На закритій вечері зібралася "еліта", яка з перших днів війни демонструє солідарність із нашим народом. Гості події дотрималися офіційного дрес-коду Black Tie, а сама Фреймут обрала для себе вбрання від українського бренду Nué.

На фотографіях, які з'явилися в Instagram-stories ведучої, можна побачити, що вона одягла сукню HARPER/FEATHERS із колекції осінь/зима 2026. Як вказано на сайті бренду, вартість виробу становить 59 600 гривень.

У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської ''еліти'' в Лондоні

Оля Фреймут відвідала благодійний захід в сукні від бренду Nué. Джерело: Скриншот

Оля Фреймут з'явилася на закритому заході у вовняній сукні довжини міді силуету "пісочний годинник". Вбрання гарно підкреслило фігуру знаменитості, а "родзинки" її зовнішньому вигляду додав глибокий виріз у формі серця на декольте, задекорований пір'ям. 

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У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської ''еліти'' в Лондоні

Вартість образу знаменитості становить 59 600 грн. Джерело: Скриншот

Акцентів аутфіту телеведуча додала за допомогою аксесуарів, зокрема, ланцюжка з мерехтливою підвіскою та каблучок. Фреймут розпустила біляве волосся, злегка підкрутивши кінчики, та зробила природній макіяж.

У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської ''еліти'' в Лондоні

Ведуча мала вишуканий вигляд. Джерело: instagram.com/freimutolia

У сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської ''еліти'' в Лондоні

Захід на підтримку України відвідав принц Гаррі. Джерело: Скриншот

На світлинах можна побачити, що на благодійному заході був присутній принц Гаррі. Від початку повномасштабної війни герцог Сассекський тричі відвідував Україну та увесь час активно долучається до підтримки нашої країни. Він став одним із почесних гостей гала-вечора United for Freedom, зібрані кошти з якого передали організаціям Superhumans та "Пташки Перемоги", і виголосив потужну промову про незламність нашого народу.

"Їхня стійкість ніколи не повинна ставати для решти з нас приводом терпіти їхні страждання. Українці не повинні рік за роком доводити, скільки вони здатні витримати. Їхня мужність заслуговує на більше, ніж лише наше захоплення. Вони заслуговують на нашу рішучість", – сказав принц Гаррі.

Раніше OBOZ.UA розповів, що провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн, яка трималася на мотузках, вразила фанатів.

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