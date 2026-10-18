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У режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 936
У режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року
У Комаровського діагностували рак. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Український режисер, продюсер і сценарист Олексій Комаровський, відомий за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?", "Хрещатик 48/2", повідомив, що в нього діагностували рак шкіри. За словами кінематографіста, пухлина розташована на обличчі, тому після операції його зовнішність може змінитися.

Наразі він чекає на дату хірургічного втручання та не знає, якими будуть його наслідки. Про це режисер розповів в Instagram.

У режисера ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року

Олексій Комаровський розповів про рак. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

Режисер зізнався, що йому стало легше після того, як він наважився публічно поділитися новиною, однак поки не готовий прогнозувати, що чекає на нього далі.

"У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше – його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде. Чекаю на дату операції. Що буде далі – поки не знаю. Як буду виглядати – поки не знаю", – написав режисер.

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У режисера ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року

Режисер має рак шкіри. Джерело: instagram.com/aleks_komarovskyi

За два дні до розкриття діагнозу режисер опублікував відео, у якому натякнув, що може надовго зникнути із соціальних мереж. Тоді він уже з'явився з пластирем на брові, однак невідомо, чи саме в цьому місці виявили злоякісні клітини.

"Друзі, сталося те, чого я боявся, і я не зможу це ховати від вас, бо інакше мені доведеться просто пропасти на півроку соцмереж. Мені треба в один день прийняти це, зрозуміти, як з цим жити. І я вам скажу, цього бояться всі насправді, це досить неприємна річ, але воно сталося. Ну нічого, якось буде", – сказав він.

Довідка. Олексій Комаровський – український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор, засновник кінокомпанії Idea Films, яку створив у 2013 році. До його найвідомішого творчого доробку входять романтична комедія "Сусідка", фільм "Сусіди назавжди" та комедії "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?", "Хрещатик 48/2".

Раніше OBOZ.UA писав. що Міка Ньютон, яка поборола рак, розсекретила результати нової біопсії та що знайшли лікарі.

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