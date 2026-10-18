У режисера ''Коли ти вийдеш заміж?'' Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року

Український режисер, продюсер і сценарист Олексій Комаровський, відомий за фільмами "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?", "Хрещатик 48/2", повідомив, що в нього діагностували рак шкіри. За словами кінематографіста, пухлина розташована на обличчі, тому після операції його зовнішність може змінитися.

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Наразі він чекає на дату хірургічного втручання та не знає, якими будуть його наслідки. Про це режисер розповів в Instagram.

Режисер зізнався, що йому стало легше після того, як він наважився публічно поділитися новиною, однак поки не готовий прогнозувати, що чекає на нього далі.

"У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше – його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде. Чекаю на дату операції. Що буде далі – поки не знаю. Як буду виглядати – поки не знаю", – написав режисер.

За два дні до розкриття діагнозу режисер опублікував відео, у якому натякнув, що може надовго зникнути із соціальних мереж. Тоді він уже з'явився з пластирем на брові, однак невідомо, чи саме в цьому місці виявили злоякісні клітини.

"Друзі, сталося те, чого я боявся, і я не зможу це ховати від вас, бо інакше мені доведеться просто пропасти на півроку соцмереж. Мені треба в один день прийняти це, зрозуміти, як з цим жити. І я вам скажу, цього бояться всі насправді, це досить неприємна річ, але воно сталося. Ну нічого, якось буде", – сказав він.

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Довідка. Олексій Комаровський – український кінорежисер, продюсер, сценарист і актор, засновник кінокомпанії Idea Films, яку створив у 2013 році. До його найвідомішого творчого доробку входять романтична комедія "Сусідка", фільм "Сусіди назавжди" та комедії "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?", "Хрещатик 48/2".

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