''У нього відмовили органи''. Племінник Кашпіровського назвав справжню причину смерті ''шарлатана'', з якою він боровся останні 1,5 роки

Психотерапевт Анатолій Кашпіровський помер через наслідки тяжкого онкологічного захворювання, яке досягло четвертої стадії. За словами його племінника Юрія Мамаєва, останні півтора року 87-річний "екстрасенс", якого називали "шарлатаном", боровся з раком, а згодом у нього розвинулася поліорганна недостатність.

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Про це Мамаєв розповів у коментарі російським медіа. Родич Кашпіровського стверджує, що рак дав численні метастази та вразив внутрішні органи. Він також спростував попередні заяви преси про те, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

"У нього був рак четвертого ступеня, рак шлунка з метастазами в усі органи, включно з легенями та мозком", – сказав Мамаєв.

За словами племінника, безпосередньо перед смертю Кашпіровський страждав від поліорганної недостатності. Органи перестали нормально працювати через ураження метастазами.

"У нього була поліорганна недостатність, тобто той стан, який є безпосередньою причиною смерті хворого при онкологічному захворюванні. У нього відмовили органи внаслідок того, що ці органи були уражені онкологічним процесом, уражені метастазами", – пояснив Мамаєв.

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Раніше російські медіа називали іншу причину смерті Кашпіровського. Зокрема, повідомлялося, що його серце зупинилося після різкого падіння тиску. Директор психотерапевта Сергій Рудих також заявляв, що незадовго до смерті стан його підопічного різко погіршився, після чого чоловіка доправили до лікарні.

Водночас про серйозні проблеми зі здоров'ям Кашпіровського повідомляли ще до його смерті. За даними російських медіа, лише навесні лікарі діагностували в нього онкологічне захворювання. Спочатку медики працювали з проблемами жовчних проток: видалили камені та встановили стенти – спеціальні трубки. Пізніше, після тривалих болів у животі, Кашпіровського знову госпіталізували. Тоді в нього виявили метастази в печінці.

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При цьому інформація про діагноз у різних російських джерелах відрізнялася. Зокрема, раніше повідомлялося про рак жовчних проток, тоді як племінник Кашпіровського назвав захворювання раком шлунка четвертої стадії з метастазами. Саме Мамаєв заявив, що онкологію в родича діагностували приблизно півтора року тому.

Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року в Москві у віці 87 років. Він здобув широку популярність наприкінці 1980-х завдяки телевізійним сеансам "гіпнозу". Його методи неодноразово критикували, а самого Кашпіровського звинувачували в шарлатанстві.

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