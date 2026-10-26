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У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
471
У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним
У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою. Джерело: Росмедіа

У мережі знайшли кліп на українськомовну версію хіта казахстанського співака Мурата Насирова "Я – наче ти", який він записав ще на початку 2000-х. Відео 2002 року нагадало про те, що виконавець, відомий за піснями "Мальчик хочет в Тамбов" і "Я – это ты", свого часу активно виступав в Україні та навіть готував окрему концертну програму для української публіки.

Архівним записом поділилися в Threads, а акторка Ольга Сумська опублікувала спогади і фрагмент кліпу у своїх InstaStories. Вона підтвердила, що чула пісню наживо, коли зустрілася з артистом на концерті, де була ведучою.

"І це не ШІ! Я пам'ятаю нашу зустріч з Муратом на концерті! Я була ведучою, він співав наживо цю пісню українською... Незабутньо... А ось і кліп 2002 року", – написала Сумська.

У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним

Ольга Сумська опублікувала спогади і фрагмент кліпу. Джерело: скриншот

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Що відомо про українську версію хіта Мурата Насирова

Відео кліпу опублікували в Threads із поясненням, що у 2002 році казахстанський співак записав українськомовну версію свого хіта "Я – это ты", який уперше вийшов 1998-го.

Водночас це не була експериментальна робота. Ще в жовтні 2002 року українські медіа повідомляли про творчі плани Насирова, пов'язані з Україною. Зокрема, видання "Факти" писало, що артист збирався випустити тут альбом, до якого мали увійти найкращі пісні з його попередніх платівок.

На той час співак дедалі частіше приїжджав до України. Для місцевої публіки він готував концертну програму "Я – це ти", яку представляв разом із Державним естрадно-симфонічним оркестром України під керівництвом Віктора Здоренка. Спеціально для цього виступу Насиров заспівав свій головний хіт українською мовою. У перекладі композиція отримала назву "Я – наче ти".

Прем'єра концертної програми відбулася в київському Жовтневому палаці. Після цього артист планував виступити в найбільших містах України, зокрема Донецьку, Дніпрі, Харкові та Одесі, а потім вирушити з програмою до Росії.

У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним

Артист планував виступити в найбільших містах України. Джерело: Вікіпедія

Як загинув Мурат Насиров

Мурат Насиров помер 19 січня 2007 року у віці 37 років. Його тіло знайшли під вікнами багатоповерхового будинку в Москві. Офіційно трагедію пов'язували з падінням із висоти, однак обставини смерті артиста породили численні припущення.

У мережі почали поширювати версію про можливу причетність російського диктатора Володимира Путіна до смерті співака. Її пов'язували з нібито романтичними стосунками Насирова з російською гімнасткою Аліною Кабаєвою, яку вважали коханкою глави Кремля.

У мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним

Є версія, що Насирова вбили за наказом Путіна через Аліну Кабаєву

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки і яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання.

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