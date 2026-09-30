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У мережі "заплювали" зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
icon 2,1 т.
У мережі "заплювали" зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла
Alyona Alyona зіткнулася з хвилею хейту
Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona несподівано зіткнулася з хвилею хейту через те, що продає свої вживані речі на маркетплейсі Shafa. Користувачі мережі знайшли акаунт зірки Євробачення 2024 року на онлайн платформі та спробували присоромити її за таку діяльність. 

У Threads з'явився допис зі скриншотами профілю артистки, в якому йшлося: "Невже в Альони все так погано, що доводиться речі на Shafa продавати?". Іншому ж юзеру не сподобалося те, що виконавиця хоче отримати кошти за свої речі, мовляв, могла би віддати їх задарма.

У мережі ''заплювали'' зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Alyona Alyona захейтили через продаж вживаних речей

Джерело: Скриншот

У мережі ''заплювали'' зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Реперка зіткнулася з хейтом

Джерело: Скриншот

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Alyona Alyona не залишила без відповіді критику в свій бік. У коментарі "Сніданку з 1+1" реперка наголосила: завжди виступала за свідоме користування речами, тож навіть до популярності не викидала елементи свого гардеробу, натомість, обмінювалася ними із близькими. А от в 2019 році вона вирішила створити акаунт на маркетплейсі, аби давати одягу "нове життя", і зовсім цього не соромиться.

Зірка знає, що робить добру справу, тоді як хейтерам може сказати лише одне: "Бажаю їм розуміння того, що речі мають право жити. Нащо накопичувати цей мотлох чи просто віддавати, якщо я можу продати це тому, кому потрібно, і в такий спосіб зібрати гроші на донат чи нову річ зшити"

До речі, за словами зірки Євробачення, здебільшого вартість на її товари формується алгоритмами сервісу. Виконавиця лише зрідка може підвищити ціну, якщо вона виявляється невиправдано заниженою.

У мережі ''заплювали'' зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Артистка наголосила, що виступає за свідоме користування речами

Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Серед користувачів мережі знайшлося й досить багато тих, хто розділив позицію Alyona Alyona щодо свідомого споживання. Деякі юзери дорікнули хейтерам артистки через спробу видати її грамотний підхід до використання речей як щось погане та нагадали, що навіть всесвітньовідомі зірки, як от сім'я Кардаш'ян, не цураються продавати вживані речі.

"Максимальна повага Альоні, що дає речам друге життя. Це турбота про планету, можливість людям купити речі за меншу ціну. Не розумію засудження".

"Це не "все так погано", а розуме споживання. Їй не потрібно, може треба іншим".

"Дає речам друге життя і це правильно. Планета і так дуже засмічена, а це приклад розумного використання".

"Кім Кардаш'ян теж свій одяг перепродає. Давайте її теж пожаліємо?"

У мережі ''заплювали'' зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Навколо артистки розгорілася дискусія

Джерело: Скриншот

У мережі ''заплювали'' зірку Євробачення Alyona Alyona за добру справу: як вона відповіла

Багато юзерів стали на захист зірки

Джерело: Скриншот

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