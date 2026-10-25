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У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
867
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг
У мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Українські єврофани заговорили про своєрідне "прокляття" після фіналу Дитячого Євробачення 2026, адже представниця України Еріка Колесніченко посіла дев'яте місце. У мережі звернули увагу, що такий самий результат останніми роками показали й інші українські артисти, зокрема гурт Ziferblat і співачка Leléka.

На дивний збіг звернули увагу в Telegram-каналі "Дім Євробачення". Його автори згадали одразу трьох представників України, які завершили свої виступи на однаковій позиції, та припустили, що це вже нагадує якесь "прокляття".

"Ziferblat у 2025, Leléka у 2026, Еріка у тому ж 2026 – усі посіли 9 місце. Схоже, це якесь прокляття", – написали в дописі.

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Українські єврофани заговорили про своєрідне "прокляття". Джерело: скриншот

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Під публікацією користувачі почали обговорювати результати українських артистів на міжнародному конкурсі. Дехто пов'язав їх із несправедливим оцінюванням, інші ж припустили, що проблема полягає у недостатній підтримці України.

"Схоже, що це злив у 2026 році по всіх фронтах".

"Leléka також злили".

"Там все куплено".

"Прокляття зливу".

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Під публікацією користувачі почали обговорювати результати українських артистів. Джерело: скриншот

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Під публікацією користувачі почали обговорювати результати українських артистів. Джерело: скриншот

Інші зауважили, що дев'яте місце на дорослому Євробаченні сприймається інакше, ніж на дитячому конкурсі через в рази меншу кількість учасників (на дорослому – 25, на дитячому – 16). Також пролунали думки, що Україні бракує належної підтримки на міжнародній сцені.

Схожі реакції з'явилися й під дописом в Instagram "Суспільного Євробачення", де оприлюднили результат Еріки Колесніченко. Частина користувачів вважала, що 12-річна артистка заслуговувала на значно вищу позицію, а її виступ не отримав належної оцінки від професійного журі.

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Частина користувачів вважала, що 12-річна артистка заслуговувала на значно вищу позицію. Джерело: скриншот

"Дуже низько оцінили інші країни. Мала бути мінімум топ-5! Еріко, ти молодець".

"Вона заслуговувала на більше".

"Ідеально заспівати, мати шикарну пісню і отримати 11 місце за оцінками журі? Телеголосування мене добило. Злита повністю. Заслуговувала на топ-3".

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Частина користувачів вважала, що 12-річна артистка заслуговувала на значно вищу позицію. Джерело: скриншот

Також звернули увагу на розбіжність між оцінками професійного журі та глядачів. Українці припускали, що саме голосування суддів завадило представниці України піднятися вище в загальному рейтингу.

Свою реакцію на результати конкурсу висловила й сонграйтерка та музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова, яка написала пісню NOT A LULLABY для Еріки. Вона подякувала всім, хто підтримував українську учасницю, та наголосила на важливості об'єднання навколо представника країни.

У мережі заговорили про ''прокляття'' України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збіг

Як віреагувала Тарабарова. Джерело: скриншот

"Дякую всім, хто підтримував нас та Еріку. Я ж вам казала, об'єднуватися треба краще. Бо політику та голоси ніхто не відміняв. Але ми пишаємося все одно", – зазначила продюсерка.

Нагадаємо, фінал Дитячого Євробачення 2026 відбувся 24 жовтня на Мальті. Україну представила 12-річна Еріка Колесніченко з піснею NOT A LULLABY. Її номер вирізнявся яскравим рожевим костюмом співачки, зеленими образами танцівників із довгою бахромою та динамічною постановкою.

За результатами голосування українка отримала 106 балів: 38 від професійного журі та 68 від глядачів. Спочатку оцінки суддів поставили її на 11-те місце, однак завдяки глядацьким голосам вона піднялася на дев'яту сходинку.

Перемогу на конкурсі здобула представниця Вірменії Наре Керобян із піснею BOO!, набравши 202 бали.

Раніше OBOZ.UA розповідав, про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре.

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