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"У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але..." Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 381
"У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але..." Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини
Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за обранця

Телеведуча Леся Нікітюк, яка у 2025 році заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, досі не оформила шлюб із коханим. Пара вже стала батьками сина Оскара, однак весілля поки відкладає – знаменитість пояснила, що не хоче обмежуватися лише формальною реєстрацією та кількома фотографіями.

Про це Нікітюк розповіла Андрію Бєднякову в шоу "Де брехня?". Ведучий привітав колегу з одруженням, але вона уточнила, що офіційно вони з Бабчуком ще не чоловік і дружина.

"Ще не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене вже навіть у будинку РАЦС відкрили, але..." – сказала Нікітюк.

Бєдняков припустив, що телеведуча хоче влаштувати велике свято, де гостей розважатимуть артисти: "Тобто хочеш, щоб нарешті класно було, щоб дядя Жора провів, щоб усі танцювали?"

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"Обов'язково. Дядя Жора – легенда. Це ж мій перший продюсер", – відповіла Нікітюк.

Раніше ведуча вже розповідала, що не планує тихо розписуватися. У травні вона зізналася Катерині Осадчій, що хоче пишного весілля та мріє запросити на нього Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки. Нікітюк жартувала, що її численні друзі-колеги могли б по черзі розважати гостей, а головним музичним гостем вона бачить саме Данилка.

''У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але...'' Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини

Нікітюк хоче пишне весілля. Джерело: instagram.com/lesia_nikituk

"Ми могли би піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів години попрацюють у мене на весіллі. Можна і без конверта тоді вже прийти. Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко", – ділилася ведуча.

Про стосунки Нікітюк і Бабчука стало відомо широкому загалу восени 2024 року, коли телеведуча вперше показала коханого. У січні 2025-го вона повідомила про заручини. Пропозицію військовослужбовець зробив під час спільного відпочинку в Карпатах, опублікувавши фото з каблучкою та запитавши кохану: "Диви, що взяв тобі, приміряєш?"

У червні 2025 року Нікітюк народила первістка – сина Оскара. Через кілька днів після пологів вона показала, як Бабчук зустрічав її та новонародженого сина з пологового будинку. Згодом пара похрестила хлопчика та розсекретила його ім'я.

''У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але...'' Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини

Коханий Лесі Нікітюк з сином. Джерело: instagram.com/special_my_profession

Раніше OBOZ.UA розповідав, що чоловік-військовий Лесі Нікітюк переніс операцію та показав, що з ним трапилося.

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