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У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
402
У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю
У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву. Джерело: facebook.com/ifedyshyn

Лікарня Святої Анни у Львові, де українська співачка Ірина Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності, вперше публічно відреагувала на її звинувачення щодо надання медичної допомоги. У медзакладі заявили, що не розголошуватимуть подробиць через лікарську таємницю, однак підтвердили проведення позапланової перевірки Міністерства охорони здоров'я. За її результатами лікарня отримала зауваження, які має усунути до 1 грудня.

Про свою позицію представники медзакладу повідомили в Instagram. Там також розповіли, що лікарка, яку Федишин обрала для пологів і яка оглядала її вдома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні.

"Ми щиро співчуваємо Ірині Федишин та її родині, яка переживає невимовний біль втрати донечки. Немає слів, які могли б полегшити таку втрату", – йдеться в заяві.

У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю

У лікарні відреагували на скандал. Джерело: instagram.com/st.annas.hospital

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У лікарні зазначили, що розуміють бажання родини отримати відповіді щодо обставин трагедії та з повагою ставляться до рішення співачки публічно розповісти про пережите. Водночас медики наголосили, що не можуть обговорювати та розголошувати подробиці лікування.

Зокрема, у медзакладі повідомили, що лікарку, яку Ірина Федишин обрала для ведення пологів, наразі звільнили. Вона оглядала співачку вдома до госпіталізації.

"Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем – це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено", – повідомили представники закладу.

Також медики подякували своїм колегам, які боролися за життя співачки в критичний момент. За їхніми словами, завдяки професійним діям команди лікарів Ірину вдалося врятувати.

У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю

У медзакладі повідомили, що лікарку, яку Ірина Федишин обрала для ведення пологів, наразі звільнили. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

"Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов'язок – зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені", – додали в медзакладі.

Чоловік Ірини Федишин пообіцяв оприлюднити прізвища медиків

Заява лікарні з'явилася після того, як Ірина Федишин уперше докладно розповіла про обставини втрати доньки. Співачка повідомила, що через тяжкі ускладнення їй довелося видалити матку, тому більше вона не зможе народити дитину. Артистка також поставила низку запитань щодо дій медиків до її госпіталізації та перебігу надання допомоги.

Того дня на її відверту розповідь відреагував чоловік Віталій Човник. Він зізнався, що досі не може оговтатися від пережитого, та пообіцяв оприлюднити значно більше подробиць про ту ніч і роботу лікарні.

У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю

На втрату відреагував чоловік Віталій Човник. Джерело: скриншот

За словами чоловіка артистки, він має серйозні запитання до конкретних працівників медзакладу та не збирається замовчувати їхні імена.

"Я розповім значно більше. Про обставини тієї ночі, про організацію роботи лікарні, про дії та рішення конкретних людей. І назву прізвища тих, до кого залишаються серйозні запитання", – пообіцяв Човник.

Нагадаємо, Ірина Федишин та Віталій Човник втратили доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. За словами співачки, причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти, що супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Від перших больових відчуттів до операції минуло майже 12 годин. Лікарям вдалося врятувати життя артистки, однак дитину вони втратили.

У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницю

Про смерть третьої дитини Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Ірина Федишин показала перше фото після втрати дочки та крізь біль зізналася, як переживає відновлення у лікарні.

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