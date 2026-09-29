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У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса "з душею кримськотатарської спадщини"

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 3,7 т.
У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса "з душею кримськотатарської спадщини"
Олена Зеленська вийшла в світ з новою брошкою
Джерело: facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді України Олена Зеленська доволі часто додає цікавих акцентів своїм елегантним образам завдяки символічним брошкам, а тепер поповнила колекцію аксесуарів. На зустрічі з представниками громад у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України вона з'явилася у діловому коричневому костюмі, на лацкані жакету якого закріпила прикрасу від вітчизняного бренду Courabié. Він зберігає у своїх виробах культурну спадщину кримськотатарського народу.

На світлинах, які з'явилися в Telegram-каналі Олени Зеленської, можна побачити, що вона обрала для себе брошку "Бадем", виготовлену зі срібла 925 проби з позолотою 22 карати. Як зазначено на сайті бренду, вартість такої прикраси "з душею кримськотатарської спадщини" становить 12 500 гривень.

У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса ''з душею кримськотатарської спадщини''

Перша леді увиразнила свій образ брошкою "Бадем"

Джерело: Telegram-канал Олени Зеленської

У дизайні брошки "Бадем", назва якої у перекладі з кримськотатарської мови означає "мигдаль", використані елементи традиційного орнаменту киримли Örnek. Цей візерунок є мовою культури, що пережила бурі та зберегла красу, а у 2021 році навіть був занесений UNESCO до культурної спадщини людства.

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У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса ''з душею кримськотатарської спадщини''

Прикраса коштує 12 500 грн

Джерело: Скриншот

Прикраса Олени Зеленської, як і всі інші вироби колекції Courabié, присвячена жіночій силі та культурі кримських татар. Кожен елементи брошки "Бадем" має символічне значення: мигдаль – знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка слугує оберегом.

Олена Зеленська зробила прикрасу "з душею кримськотатарської спадщини" основним акцентним елементом свого образу, тож з інших аксесуарів надягла лише охайні золоті сережки. Перша леді обрала одну зі своїх улюблених зачісок – злегка підкрутила кінчики волосся, а зовнішність підкреслила нюдовим макіяжем.

У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса ''з душею кримськотатарської спадщини''

Зеленська доповнила образ символічною прикрасою

Джерело: Telegram-канал Олени Зеленської

Зауважимо, що в ході заходу Олена Зеленська обговорила з близько 50 міськими головами реалізацію реформи шкільного харчування. Перша леді наголосила, що всі громади різні й унікальні, так само як і місцеві страви, проте для них має діяти одна спільна умова: якість харчування.

"Незалежно від того, живе дитина в маленькій громаді чи в центральній міській, у тилу чи поруч із фронтом, вона має отримати однаково якісний обід. Тому важливо подбати про якість одразу, щоб батьки не мали телефонувати до Держпродспоживслужби або на урядову гарячу лінію 1545 (хоча ви, шановні батьки, зі свого боку повинні знати, що можете й маєте право це зробити)", – підкреслила Зеленська.

У колекції Олени Зеленської зʼявилася нова брошка за 12 500 грн: який вигляд має прикраса ''з душею кримськотатарської спадщини''

Олена Зеленська обговорила з головами громад якість дитячого харчування

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олена Зеленська провела важливу зустріч у Нью-Йорку в ефектному жакеті за майже 40 тисяч гривень.

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