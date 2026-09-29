Перша леді України Олена Зеленська доволі часто додає цікавих акцентів своїм елегантним образам завдяки символічним брошкам, а тепер поповнила колекцію аксесуарів. На зустрічі з представниками громад у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України вона з'явилася у діловому коричневому костюмі, на лацкані жакету якого закріпила прикрасу від вітчизняного бренду Courabié. Він зберігає у своїх виробах культурну спадщину кримськотатарського народу.

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На світлинах, які з'явилися в Telegram-каналі Олени Зеленської, можна побачити, що вона обрала для себе брошку "Бадем", виготовлену зі срібла 925 проби з позолотою 22 карати. Як зазначено на сайті бренду, вартість такої прикраси "з душею кримськотатарської спадщини" становить 12 500 гривень.

У дизайні брошки "Бадем", назва якої у перекладі з кримськотатарської мови означає "мигдаль", використані елементи традиційного орнаменту киримли Örnek. Цей візерунок є мовою культури, що пережила бурі та зберегла красу, а у 2021 році навіть був занесений UNESCO до культурної спадщини людства.

Прикраса Олени Зеленської, як і всі інші вироби колекції Courabié, присвячена жіночій силі та культурі кримських татар. Кожен елементи брошки "Бадем" має символічне значення: мигдаль – знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка слугує оберегом.

Олена Зеленська зробила прикрасу "з душею кримськотатарської спадщини" основним акцентним елементом свого образу, тож з інших аксесуарів надягла лише охайні золоті сережки. Перша леді обрала одну зі своїх улюблених зачісок – злегка підкрутила кінчики волосся, а зовнішність підкреслила нюдовим макіяжем.

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Зауважимо, що в ході заходу Олена Зеленська обговорила з близько 50 міськими головами реалізацію реформи шкільного харчування. Перша леді наголосила, що всі громади різні й унікальні, так само як і місцеві страви, проте для них має діяти одна спільна умова: якість харчування.

"Незалежно від того, живе дитина в маленькій громаді чи в центральній міській, у тилу чи поруч із фронтом, вона має отримати однаково якісний обід. Тому важливо подбати про якість одразу, щоб батьки не мали телефонувати до Держпродспоживслужби або на урядову гарячу лінію 1545 (хоча ви, шановні батьки, зі свого боку повинні знати, що можете й маєте право це зробити)", – підкреслила Зеленська.

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Раніше OBOZ.UA розповів, що Олена Зеленська провела важливу зустріч у Нью-Йорку в ефектному жакеті за майже 40 тисяч гривень.

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