25 листопада заслуженій артистці України Марині Одольській виповнився 51 рік. У другій половині 90-х вона була однією з найвідоміших попспівачок вітчизняної сцени, зокрема, завдяки співпраці з хіт-парадом "Територія А", тож здавалося, що її ім'я міцно закарбується в шоу-бізнесі. Проте доля склалася зовсім інакше, і з часом згадки про яскраву виконавицю залишилися здебільшого лише в плейлистах слухачів.

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У нульових Одольська свідомо вирішила відсунути успішну кар'єру на задній план та зосередитися на сім'ї, але повністю музику зі свого життя все ж не викреслила. Як склалася доля артистки, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Марина Одольська народилася 25 листопада 1975 року в Кам'янці-Подільському. Із самого дитинства вона співала в хорі "Журавлик", однак юність присвятити безтурботному пошуку себе, на жаль, не змогла. Артистки стикнулася із нелегкими випробуваннями – її батьки розлучилися, мама захворіла, а нестача коштів підштовхнула її виступати в ресторанах по вечорах.

У такий щільний графік Одольська змогла втиснути навчання, але й воно завершилося зовсім не ідеально. Співачка пропустила сесію через вагітність та підготовку до "Червоної рути", через що її відрахували. Проте в такого повороту долі був і позитивний бік. У 1995 році Марина Одольська перемогла на "Червоній руті", пізніше – на фестивалі "Мелодія" й отримала приз у розмірі $4000. Ці кошти вона витратила на розвиток кар'єри, а згодом підписала контракт із "Територією А".

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Творчість артистки почала підкорювати слухачів. Треки Одольської "Твій літак", "Сумно мені" та "Божевільна" стали найпопулярнішими хітами, ба більше, потрапляли в ефірі відомих телепроєктів.

А от в особистому житті співачки все складалося не так солодко. У 18 років вона завагітніла від одруженого чоловіка, який пропонував їй позбутися малюка. Марина Одольська не дослухалася такої "поради" й народила першого сина Микиту, у вихованні якого важливу роль відіграла її мама. У 2000-му вона одружилася зі співаком Сергієм Манеком. Артисти стали батьками спільної доньки Люби, але навічно зберегти свою історію кохання не змогли. Марина Одольська пішла від Сергія Манекена через його алкогольну залежність.

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Але згодом доля все ж усміхнулася виконавиці й вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, звукорежисером Євгеном Івановим. Спершу між ними зав'язалися аж ніяк не романтичні стосунки, адже вони посварилися через налаштування мікрофона на "Голосі країни", однак згодом "стріла Амура" зробила свою справу. Марина Одольська та Сергій Іванов зіграли весілля, а пізніше стали батьками двох дітей.

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Де зірка 90-х зараз

Після другого поповнення в сім'ї артистка почала відходити від публічного життя, аби більше зануритися в материнство. Свої професійні навички вона почала передавати наступним поколінням, викладаючи вокал, свого часу працювала бек-вокалісткою та тренеркою на "Голосі країни", а зрідка випускала нові треки.

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Після початку повномасштабної війни Марина Одольська переїхала з Броварів до Кам'янця-Подільського, після чого вирушила за кордон. Судячи з геолокації профілю артистки в Instagram, вона оселилася в Ірландії. Там Одольська продовжує викладати вокал, іноді виступає на сцені й організовує збори на допомогу України.

До речі, за кордоном артистка помітно змінила свій стиль. Яскраве волосся та макіяжі, що були частиною її образу на піку популярності, артистка залишила в минулому, а натомість зосередилася на більш елегантному іміджі.

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