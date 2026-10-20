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У 34 роки померла ексдівчина Джастіна Бібера, яка народила 9 місяців тому: причина трагедії та чому модель провела останні дні в лікарні

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
510
У 34 роки померла ексдівчина Джастіна Бібера, яка народила 9 місяців тому: причина трагедії та чому модель провела останні дні в лікарні
У 34 роки не стало ексдівчини Джастіна Бібера, моделі Сахари Рей

У віці 34 років обірвалося життя австралійської моделі Сахари Рей, яка раніше мала нетривалий роман зі співаком Джастіном Бібером. Вона померла в лікарні майже через дев'ять місяців після того, як вперше стала мамою доньки Сноу.

Сумну звістку повідомила родина моделі в коментарі таблоїду TMZ. Як йшлося в заяві, вона відійшла у вічність, перебуваючи в оточенні рідних.

У 34 роки померла ексдівчина Джастіна Бібера, яка народила 9 місяців тому: причина трагедії та чому модель провела останні дні в лікарні

Сахара Рей померла в 34 роки. Джерело: instagram.com/sahara_ray

Спершу близькі Сахари Рей вирішили не вдаватися в подробиці трагедії, однак видання Daily Mail з'ясувало, що вона померла унаслідок передозування фентанілом – анальгетиком, який використовують для боротьби з сильним болем. За даними джерела, у вечір п'ятниці, 16 жовтня, модель терміново доправили до лікарні та під'єднати до апарату штучного підтримання життя. Через кілька днів родина Сахари Рей ухвалила важке рішення – відключити її від цього обладнання.

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Варто зауважити, що останні кілька років життя були для моделі досить непростими. У грудні 2021-го вона відверто зізналася, що страждає від наркотичної залежності. Тоді Сахара Рей була рішуче налаштована позбутися пагубної звички, тож пройшла 30-денну програму в реабілітаційному центрі. 

Наступний "удар" долі чекав на модель у 2024 році. Лікарі діагностували у неї рідкісне захворювання, при якому імунна система помилково атакує периферичні нерви, – синдром Гієна-Барре. Недугу в Сахари Рей виявили після того, як її збив п'яний водій. Як ділилася модель, після аварії її паралізувало від верхньої частини стегон до кінчиків пальців ніг. Через це вона була змушена пересуватися на кріслі колісному.

З часом Сахара Рей почала відновлюватися, а в її соцмережах з'являлося дедалі більше кадрів із фотосесій. Вже в січні 2026-го вона повідомила радісну новину: народила дівчинку від коханого чоловіка, особистість якого завжди тримала в тіні.

У 34 роки померла ексдівчина Джастіна Бібера, яка народила 9 місяців тому: причина трагедії та чому модель провела останні дні в лікарні

Модель стала мамою в січні 2026 року. Джерело: Скриншот

Сахара Рей народилася в сім'ї агентки з нерухомості Гретхен Бах та професійного серфера Тоні Рея. У дитинстві вона пішла по стопах батька, займаючись спортом, однак у старшому віці вирішила присвятити себе сфері моди.

У 34 роки померла ексдівчина Джастіна Бібера, яка народила 9 місяців тому: причина трагедії та чому модель провела останні дні в лікарні

Сахара Рей привернула до себе увагу завдяки стосункам з Бібером. Джерело: instagram.com/sahara_ray

Увагу широкої аудиторії Сахара Рей привернула до себе в 2016 році, коли з'явилися чутки про її стосунки з Джастіном Бібером. Знаменитостей сфотографували разом під час відпустки на Гаваях, а потім вони самі ділилися кількома спільними кадрами. Стосунки між ними не були довготривалими. Пізніше Сахара Рей опинялася в центрі уваги завдяки відвертим фото та власному бренду купальників.

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