У 102 роки померла ''ікона'' Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світ

Американська акторка Єва Марі Сейнт, яка отримала "Оскар" за свою першу ж кінороль і стала однією з найвпізнаваніших блондинок Голлівуду, померла у віці 102 років. Зірки фільмів "У порту" та "На північ через північний захід" не стало 6 жовтня у її будинку в Лос-Анджелесі (США).

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Смерть настала природнім шляхом через вік, а поруч із Сейнт були її рідні та близькі. Про це повідомили у People із посиланням на представників актриси. Єва Марі Сейнт залишила по собі двох дітей, чотирьох онуків та двох правнуків.

За майже сім десятиліть у кіно вона встигла попрацювати з Марлоном Брандо, Кері Грантом, Полом Ньюменом, Річардом Бертоном та іншими легендами світового кінематографа.

Свій шлях до слави Сейнт розпочала ще на радіо й телебаченні, а згодом перебралася до знаменитого Бродвейського театру. Однак справжній прорив стався 1954 року, коли акторка дебютувала на великому екрані у драмі Елії Казана "У порту". Її партнером був Марлон Брандо, а сама Сейнт зіграла Еді Дойл – сестру загиблого портового робітника, яка закохується в героя Брандо.

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За цю першу кінороль Сейнт одразу отримала "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану". Вона стала однією з небагатьох акторок в історії премії, які отримали статуетку за дебютну роль.

Останніми її кінороботами стали фільм "Зимова фантазія" та озвучення героїні Катари в мультсеріалі "Легенда про Корру" у 2014 році.

За свою кар'єру Єва Марі Сейнт також отримала "Еммі" та ще чотири номінації на цю премію. Її внесок у кіно й телебачення відзначили двома зірками на Голлівудській Алеї слави.

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Утім, сама акторка ніколи не ставила кар'єру вище за сім'ю. На піку популярності вона відмовлялася від частини пропозицій, хоча її агент наполягав, що через це вона не стане великою суперзіркою.

"У мене колись був агент, який хотів, щоб я знялася в набагато більшій кількості фільмів. Я сказала: "Я не можу. Я можу зніматися лише в одному на рік, якщо й так. У мене є діти, маленькі діти". А він сказав: "Ну, гадаю, ти не будеш суперзіркою". А я сказала: "Ну, гадаю, ні", – розповідала Сейнт.

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Акторка була одружена з телевізійним режисером Джеффрі Гайденом понад 60 років. Вони познайомилися в метро й одружилися 1951 року. У подружжя народилися син Даррелл і донька Лоретт.

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