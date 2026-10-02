''Ти ж не збираєшся втягувати мене в політику?'' Спливли дивні деталі про позицію Еда Ширана, який присвятив не одну пісню Україні

Британський співак Ед Ширан після початку великої війни присвятив не одну пісню Україні, однак, як з'ясувалося тепер, має доволі неоднозначну позицію. За словами лідера рок-гурту U2 Боно, артист заявив, що не хоче мати справу з політикою, коли вони з колективом "АНТИТІЛА" працювали над спільним треком Yours Eternally. Трек написаний від імені українського солдата, який відстоює незалежність Батьківщини у війні з Росією.

Відео дня

Почувши несподівану заяву від Ширана, знаменитість нагадав йому, що на створення композиції їх надихнув воїн, який любив його творчість. Про інцидент Боно розповів в інтерв'ю для Rolling Stone.

"Скажу так, коли ми записували Yours Eternally, Ед казав: "Ти ж не збираєшся втягувати мене в політику, правда?". А я відповів: "Цей солдат, який надихнув нас, любив тебе, Еде, і ти брав участь у створенні цієї пісні. Ширан відповів: "Так, але я просто хочу, щоб моя творчість залишалася вільною", – пригадав лідер U2.

Дивні деталі про політичну позицію Еда Ширана спливли на тлі іншої досить гучної дискусії, що розгорілася навколо артиста. Виконавець виключив із програми свого концертного туру репера Macklemore, який виступав на розігрів, після того, як він викрикнув зі сцена гасло на підтримку Палестині. Своє рішення Ширан пояснював тим, що не хоче перетворювати свій професійний майданчик на "політичний форум", однак після хвилі критики назвав війну в Газі "катастрофічною".

РЕКЛАМА

Зі свого боку Боно наголосив, що вони з колегами по гурту U2 завжди публічно висловлювали свою позицію щодо важливих суспільно-політичних питань. Водночас він не може засуджувати артистів, які мають іншу думку щодо цієї теми, мовляв, кожен сам має вирішувати, що йому робити.

Пісні Еда Ширана, присвячені Україні

У 2022 році світ побачив спільну пісню Еда Ширана й гурту "АНТИТІЛА" під назвою 2step. Реліз композиції відбувся ще 29 жовтня 2021-го, а кліпу, який зняли в Києві до великої війни, – 23 квітня того ж року, однак артисти вирішили об'єднатися й перевипустити музичну роботу.

Головні історії дня

"В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію того, як для моєї родини почалася війна. І це не тільки моя історія, це історія мільйонів українців, сім'ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування та війна ", – говорив Тарас Тополя.

Після колаборації соліст "АНТИТІЛ" розповідав, що Ед Ширан був щиро зацікавлений в долі України. Британець розпитував у Тараса Тополі про війну, а також, наскільки довго це триватиме і які перспективи.

РЕКЛАМА

Вже взимку 2026 року "АНТИТІЛА", Ед Ширан та U2 представили лірик-відео на спільну композицію Yours Eternally. Знаменитості присвятили пісню сміливості та незламній силі духу українців під час війни.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Гребенщиков викрив таємницю радянського рокера Віктора Цоя та його позицію щодо війни.

РЕКЛАМА