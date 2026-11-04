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"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
3,2 т.
"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням
Мілла Йовович показала, який вигляд має її 19-річна донька

Голлівудська акторка родом із України Мілла Йовович показала, як змінилася її старша донька Евер Андерсон. У 19-й день народження дівчини знаменитість оприлюднила світлину, яка дозволила зблизька роздивитися її обличчя та підсвітила, що з роками вона стає дедалі більш схожою на маму.

Евер Андерсон та Міла Йовович мають ледь не ідентичні м'які риси обличчя, виразні світлі очі та пухкі губи. В описі під фотографією в Instagram Йовович не стрималася від компліментів зовнішності доньки, проте все ж головний акцент зробила на її особистісних змінах.

''Твою красу неможливо не помітити'': Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Мілла Йовович поділилася фото старшої доньки Евер. Джерело: instagram.com/millajovovich

За словами акторки, вона відчуває неймовірну гордість, коли спостерігає за тим, як Евер Андерсон прокладає свій шлях у житті. Зірка пишається, що завдяки своїй цілеспрямованості, постійному розвитку та натхненню її донька стала самостійною людиною, майбутнє якої не викликає у неї тривог.

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"Твою красу, звісно, неможливо не помітити. Але твоє прагнення стати яскравою, незалежною, цілеспрямованою, освіченою та дисциплінованою особистістю – це незрівнянний дар. Насправді ти сама стала для мене подарунком у всіх сенсах. Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла мріяти до твоєї появи. Як подруга, ти завжди була відданою та уважною, навіть коли я знаю, що тобі було нелегко", – написала знаменитість.

''Твою красу неможливо не помітити'': Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Евер Андерсон виросла дуже схожою на зіркову маму

Зауважимо, що Евер стала першою спільною дитиною Міли Йовович та режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона. Дівчина пішла по стопах зіркової мами, а в свої 19 років вже досягла успіхів у сфері кіно та моделінгу. Вона стала амбасадоркою французького бренду Dior і часто з'являється на публічних заходах, організованих компанією.

''Твою красу неможливо не помітити'': Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Дівчина є амбасадором бренду Dior

Практично під час кожного виходу в світ Евер Андерсон збирає на собі купу захопливих поглядів, адже має неперевершене почуття стилю. Вона відвідує події як у вишуканих сукнях, так і більш повсякденних образах, тож завжди дивує публіку чимось новим.

Раніше OBOZ.UA розповів, що 21-річна донька Клаудії Шиффер, яка покинула рідний дім задля кар'єри, виросла точною копією мами.

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