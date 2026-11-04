''Твою красу неможливо не помітити'': Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Голлівудська акторка родом із України Мілла Йовович показала, як змінилася її старша донька Евер Андерсон. У 19-й день народження дівчини знаменитість оприлюднила світлину, яка дозволила зблизька роздивитися її обличчя та підсвітила, що з роками вона стає дедалі більш схожою на маму.

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Евер Андерсон та Міла Йовович мають ледь не ідентичні м'які риси обличчя, виразні світлі очі та пухкі губи. В описі під фотографією в Instagram Йовович не стрималася від компліментів зовнішності доньки, проте все ж головний акцент зробила на її особистісних змінах.

За словами акторки, вона відчуває неймовірну гордість, коли спостерігає за тим, як Евер Андерсон прокладає свій шлях у житті. Зірка пишається, що завдяки своїй цілеспрямованості, постійному розвитку та натхненню її донька стала самостійною людиною, майбутнє якої не викликає у неї тривог.

"Твою красу, звісно, неможливо не помітити. Але твоє прагнення стати яскравою, незалежною, цілеспрямованою, освіченою та дисциплінованою особистістю – це незрівнянний дар. Насправді ти сама стала для мене подарунком у всіх сенсах. Як донька, ти подарувала мені любов, про яку я навіть не могла мріяти до твоєї появи. Як подруга, ти завжди була відданою та уважною, навіть коли я знаю, що тобі було нелегко", – написала знаменитість.

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Зауважимо, що Евер стала першою спільною дитиною Міли Йовович та режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона. Дівчина пішла по стопах зіркової мами, а в свої 19 років вже досягла успіхів у сфері кіно та моделінгу. Вона стала амбасадоркою французького бренду Dior і часто з'являється на публічних заходах, організованих компанією.

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Практично під час кожного виходу в світ Евер Андерсон збирає на собі купу захопливих поглядів, адже має неперевершене почуття стилю. Вона відвідує події як у вишуканих сукнях, так і більш повсякденних образах, тож завжди дивує публіку чимось новим.

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