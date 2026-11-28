З нагоди Дня подяки донька колишнього подружжя американських акторів Броюса Вілліса та Демі Мур поділилася новою світлиною зі своїм легендарним батьком, яких страждає на лобно-скроневу деменцію. На камеру вдалося зафільмувати зворушливий момент, коли Румер і зірка фільму "Міцний горішок" ніжно дивилися одне на одного, відпочиваючи на подвір'ї.

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Брюс Вілліс постав перед камерою в пастельно-блакитній сорочці, а його донька одягнула просту білу майку. Рідкісний кадр, яким Румер розпочала допис із серією сімейних фото в Instagram, вона лаконічно підписала: "Вдячна".

Світлина викликала бурхливу реакцію серед підписників доньки Брюса Вілліса, які не приховували позитивних емоцій від можливості побачити "міцного горішка" на своїх екранах. Багато користувачів мережі підкреслили, що актор має досить хороший вигляд, незважаючи на невиліковний діагноз.

"У тебе така чудова родина. Дуже рада, що твій тато має здоровий вигляд і відчуває любов".

"Мені дуже сподобалася фотографія, на якій ти з татом! Така мила! У тебе чудова родина!"

"Твій тато має чудовий вигляд".

"Твій тато і ти виглядаєте просто чудово! Дякую, що поділилася цим! Я велика шанувальниця його творчості".

Хвороба знаменитості

Життя Брюса Вілліса кардинально змінилося у 2022 році. Тоді у знаменитості діагностували розлад мовлення – афазію, через що він був змушений поставити крапку в акторській кар'єрі. Вже у 2023 році стало відомо, що в "міцного горішка" виявили лобно-скроневу деменцію – прогресуюче захворювання мозку, яке може впливати на мовлення, поведінку та особистість.

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Проте, як розповідала дружина Брюса Вілліса, Емма Хемінг, близькі помічали зміни в акторі ще до офіційного виявлення недуги. За словами жінки, знаменитість почав дистанціюватися від родини та менше спілкуватися, хоча раніше був "душею компанії". Водночас Хемінг наголосила, що лобне-скронева деменція зовсім не вплинула на пам'ять Вілліса.

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"Коли люди запитують: "О, а він пам’ятає, хто ти така?", то так, він пам’ятає, бо в нього не хвороба Альцгеймера, а лобно-скронева деменція. Гадаю, це дуже поширена помилка, що коли ми думаємо про деменцію, то уявляємо втрату пам’яті", – говорила дружина артиста.

Хоча родина Брюса Вілліса досить відверто говорить про його хворобу, запобігти чуткам про погіршення його стану не вдається. Нещодавно анонімне джерело, яке нібито близьке до сім'ї зірки, повідомило Daily Mail, що він майже не спілкується із рідними, живе у власному світі та поводиться як немовля. Подібні закиди не залишила без уваги молодша донька актора Таллула. Вона закликала інформатора триматися від життя їхньої родини подалі.

Раніше OBOZ.UA писав, що дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відверто розповіла про незворотні зміни в поведінці "міцного горішка".