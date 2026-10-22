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"Ця пісня з'явилась надто вчасно". Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
222
"Ця пісня з'явилась надто вчасно". Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом
Артем Пивоваров презентував пісню "Мій рід". Джерело: Пресслужба

Заслужений артист України Артем Пивоваров презентував роботу "Мій рід", яка відкрила кардинально новий вимір його музичного всесвіту та вкотре продемонструвала відсутність страху виходити за межі звичного звучання. Глибока композиція розповідає про спадщину й коріння нашого народу, а також слугує нагадуванням про невидиму силу, що об'єднує покоління крізь століття.

Важливий зміст треку ще більше розкриває кліп, оскільки його концепція присвячена 12 видатним родам України. Прем'єра відеороботи відбулася на платформі YouTube та за кілька годин зчинила фурор у мережі.

Пісня "Мій рід" демонструє, що наше коріння – це основа, яка формує нові генерації, передаючи дух та пам'ять роду. Ми продовжуємо цей шлях, залишаючи власний слід і створюючи те, що колись так само буде спадком для наступних поколінь.

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''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Артем Пивоваров представив трек "Мій рід". Джерело: Пресслужба

Візуальна концепція кліпу на композицію поєднує "живі" кадри з інфографічними вставками, які присвячені 12 видатним родам України, що охоплюють півтора тисячоліття історії та представляють різні сфери, де українці створили щось своє. Легендарні постаті розглядаються через призму середовища, що сприяло їхньому становленню.

''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

У кліпі використано історичні елементи. Джерело: Скриншот

Фрагменти з Артемом Пивоваровим та музикантами, відзняті в лісі, є метафорою до коріння і тяглості поколінь, тоді як кар'єр символізує первісну силу та загартування, яке проростає крізь рід. Між "живими" кадрами глядачі бачать історичні вставки: родові дерева, герби, архівні фото й документи видатних українських родин. Увагу плавно зміщується із конкретних персон на феномен середовищ Франків, Косачів, Лисенків, Симиренків та інших, чия спадщина стала невід'ємною частиною історії та культури нашого народу.

''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Візуальна концепція кліпу має багато символічних елементів. Джерело: Пресслужба

Усі 12 родів, які з'явилися в кліпі, об'єднує одне – вони передавали наступному поколінню не лише прізвище, а й справу, долаючи заборони та переслідування, які спіткали їх у різні часи.

"У кожному з нас живе голос тих, хто був до нас. Наш рід – це коріння, що тримає нас, і безкінечний потік енергії, який надає сил. Цей нерозривний звʼязок обʼєднує покоління, підживлює та оберігає. Життя – своєрідна естафета крізь час: ми приймаємо її від пращурів, виростаємо, неначе квіти із зерен, тягнучись до світла, і передаємо далі. І, можливо, наш найбільший слід – це те нове, що буде створено і продовжить жити після нас", – описав композицію Артем Пивоваров.

''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Через нову пісню Пивоваров розповів про спадщину й коріння нашого народу. Джерело: Пресслужба

Робота "Мій рід" миттєво торкнулася сердець українців. Люди не приховували захоплення тим, що у своїй творчості Пивоваров порушує такі важливі теми та наголошували, що він презентував трек як ніколи вчасно:

"Це щось неймовірне. Не просто пісня, а нагадування про те, хто ми, звідки наше коріння і скільки всього пройшов наш народ. До мурах і сліз. Український рід був, є і буде!".

"Даруй нові життя, в імʼя тих хто їх віддав". Серце на шмаття".

"Ця пісня з'явилась надто вчасно. Вона підіймає дух, нагадує про те, що боротьба триває, і нам не можна скиглити, сіяти зневіру та паніку. І дійсно, кожен з нас кожну мить залишає свій слід, а чернетки життя не існує. Дякую за текст, дякую за нерв, дякую за вашу працю. Отже, борімося – поборемо. Дякую, Артеме, за творчість".

"Це точно ще один гімн незламності. Пісня і кліп не тільки дуже круті, а ще й повчальні. З такими талановитими людьми ми точно залишимо гідний слід для майбутніх поколінь. Обов'язково вистоїмо і переможемо".

"Це занадто потужно, щоб просто послухати один раз... Тому, як завжди, на репіт".

''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Українці в захваті від глибини композиції та кліпу. Джерело: Скриншот

''Ця пісня з'явилась надто вчасно''. Артем Пивоваров порвав серце на шмаття українцям новим хітом

Пивоваров підкорив мережу новим хітом. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що виступ українського хору "Леонтович-капела" Вінницької обласної філармонії з хітом Євробачення несподівано став популярним у всьому світі.

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