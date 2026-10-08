''Це жахлива сила''. Друг України з Колумбії розповів, як російська пропаганда ''промиває мізки'' латиноамериканцям

Колумбійський музикант Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець, який разом із гуртом Los Iankovers популяризує українську культуру за кордоном, розповів про випадок, коли російська пропаганда вплинула навіть на його колегу. За словами артиста, перкусіоністка Габріелла залишила колектив через розбіжності щодо підтримки України та її ставлення до української історії.

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Про це Янко розповів в інтерв'ю Марічці Падалко. Він зазначив, що дівчина потрапила під вплив російських наративів і, зокрема, почала негативно сприймати виконання гуртом українських повстанських пісень.

"Перкусіоністка, вона потрапила під вплив російської пропаганди і відійшла з гурту", – розповів музикант.

За його словами, проблема загострилася, коли Los Iankovers виконував пісню "Батько наш – Бандера". Габріелла, як пояснив Янко, належала до середовища молодих людей, які романтизують соціалістичні та комуністичні ідеї, не маючи власного досвіду життя за таких режимів.

"Вона просто належить до того оточення молоді, яке чомусь уявляє соціалістичні і комуністичні ідеї чимось прикольним. Тому що ніколи не були під цим. Тому що на словах воно інколи звучить красиво, але на ділі вони ніколи не були під цим, то не розуміють, що це означає насправді", – пояснив артист.

Окремою проблемою стала позиція Габріелли щодо допомоги Україні. Коли українська громада в Колумбії почала організовувати благодійні заходи та збирати кошти для підтримки України, Янко запропонував провести концерт за участю гурту.

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Однак перкусіоністка поставила під сумнів можливість передавати гроші українським військовим. Вона, за словами музиканта, хотіла, щоб гурт підтримував український народ, але виступала проти допомоги ЗСУ, вважаючи це "підтримкою війни".

Янко намагався пояснити їй, що допомога українцям неможлива без підтримки тих, хто захищає їх від російського вторгнення.

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Суперечки виникли і навколо постаті Степана Бандери. Габріелла заявляла, що читала про нібито "фашистські" та "нацистські" погляди українського діяча. Янко намагався спростувати ці твердження, показуючи їй історичні матеріали про боротьбу українського підпілля проти нацистських військ.

"Я намагався їй це показати: яким же він був нацистом, якщо нацисти були його ворогами?" – пригадав колумбієць.

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Втім, переконати колегу не вдалося. За словами Янко, у відповідь вона почала говорити про нібито "фашистські моменти" в сучасній українській політиці.

"Російська пропаганда дуже сильна в усьому світі. І в Україні, по-своєму. Але в Латинській Америці – це жахлива сила", – заявив Янко.

Хто такий Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець

Янко має українське походження по матері, а його батько – колумбієць. Із дитинства музикант приїздив до України, і тоді захопився культурою та народною музикою. У 2013 році він почав вивчати українську мову.

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П'ять років тому Янко разом з однодумцями заснував Los Iankovers. Колектив починав із вуличних виступів у Колумбії, де поєднував латиноамериканські мелодії з українськими народними піснями. Після початку повномасштабної війни музиканти вирушили до Європи, де почали виступати перед українською та іноземною аудиторією.

У серпні 2025 року Los Iankovers виступили у Львові на площі Ринок у День Незалежності України. Разом із хором "Західний вітер" вони виконали історичний варіант "Ще не вмерла Україна" – гімн часів Української Народної Республіки.

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У той період під час спілкування в чат-рулетці росіянки попросили музикантів заспівати пропагандистську композицію SHAMAN "Я русский". Натомість колумбійці виконали "Батько наш – Бандера", що викликало бурхливу реакцію співрозмовниць.

Янко раніше розповідав OBOZ.UA, що принципово відмовляється від пропозицій співати російською. Він наголошував: його мета – показувати світові українську культуру та повертати їй належне місце.