''Це радше сорочка для шлюбної ночі'': весільна сукня Олени Шоптенко з екстремально глибоким декольте та незвичною фатою розділила мережу

Українська хореографиня Олена Шоптенко показала нові фото в одному зі своїх весільних образів, який викликав суперечки в соцмережах. Танцівниця позувала в білій сукні від українського бренду BEVZA, який полюбляють голлівудські зірки, з дуже глибоким декольте та незвичною фатою посеред зарослої водойми.

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Одні підписники захопилися її виглядом, інші ж порівняли вбрання із сорочкою для шлюбної ночі й розкритикували місце для фотосесії. На найбільш обговорюваному знімку Шоптенко стоїть у дерев'яному човні на тлі високого очерету та води, вкритої зеленою ряскою.

Її сукня з легкої білої тканини має відкриті плечі й глибокий V-подібний виріз, оздоблений об'ємним елементом у формі коси. Образ доповнює довга фата, схожа на хустку, яка спадає з голови вздовж обличчя та плечей.

У підписі до серії фото танцівниця пояснила свій вибір фати, згадавши одну з версій її походження.

"За однією з версій у Стародавньому Римі, вона мала захищати від зла. Виходить, я інтуїтивно вирішила, що зайвий захист не завадить", – пожартувала хореографиня.

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За словами Шоптенко, у цьому вбранні вона "ще ніколи не почувалася настільки магнетичною". Ба більше, танцівниця планує носити сукню у повсякденному житті.

Однак не всі користувачі оцінили задум фотосесії. В Instagram частина підписників назвала образ красивим і незвичайним, а інші розкритикували крій сукні та локацію.

"Перше фото просто жах", – написала одна із користувачок.

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"Сукня – прогулятися вночі десь по пляжу, на фоні моря і зірок. Не для весілля", – поділилася думкою інша коментаторка.

Дехто вважав, що масивна коса на декольте надто грубо поєднується з легкою тканиною та візуально змінює пропорції фігури. Інші ж звернули увагу на водойму й човен, які, на їхню думку, не надто пасують до весільної фотосесії.

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У Facebook під аналогічною публікацією також розгорнулася дискусія. Деякі користувачі припустили, що фотограф навмисно створив неоднозначний настрій кадрів, тоді як інші назвали зйомку гармонійною та оригінальною.

"Це скоріше сорочка для шлюбної ночі, а вже ніяк не весільна сукня", – написала одна із коментаторок.

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Водночас знайшлися й ті, хто підтримав хореографиню та закликав не оцінювати її вибір за власними уявленнями про те, якою має бути наречена.

"Класна ідея з фатою. Нехай щастить у подружньому житті!" – зазначила користувачка.

Лише нещодавно Олена Шоптенко зіткнулася з критикою після новини про третій шлюб. Танцівниця розповіла, що отримувала повідомлення від людей, які дорікали їй за кількість заміжжів і стверджували, що вона нібито "морочить голову чоловікам".

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Хореографиня не стала мовчати у відповідь на закиди. Вона наголосила, що не соромиться третього шлюбу й сама вирішує, як будувати особисте життя. За словами Шоптенко, вона вдячна собі за сміливість знову сказати "так" коханню та новому етапу життя.

Як розповідав OBOZ.UA, обранцем танцівниці став австрієць Крістіан. Пара одружилася 23 вересня 2026 року в старовинному замку Schloss Hagenberg в Австрії. Для Шоптенко цей шлюб став третім: раніше вона була одружена з танцівником Дмитром Дікусаром і підприємцем Олексієм Івановим, від якого має сина.