''Це мій останній день в Україні'': зірка ''Гри престолів'' залишив послання світу перед тим, як повернутися додому

Актор Ніколай Костер-Вальдау, найбільш відомий аудиторії за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", завершив свій візит в Україну. В останні день перебування на території нашої Батьківщини зірка записав відео, де залишив важливе послання світу: українці мають жити під гнітом обстрілів з боку Росії та, на відміну від нього, не можуть так легко повернутися в безпечне місце.

Відео дня

Аби не бути голослівним, знаменитість показав карту повітряних тривог, на якій видно, що в більшості регіонів України оголошено жовтий та червоний рівні небезпеки, а в повітрі перебуває купа ворожих дронів. Відповідний ролик з'явився в Instagram Ніколая Костера-Вальдау.

"Це мій останній день в Україні. Я вже їду. Я познайомився з неймовірними людьми, гарно провів час. Але ось такий вигляд має Україна на карті, яка показує, де зараз відбуваються атаки. Настав час їхати додому. Я можу повернутися додому, мені пощастило. А українці не можуть", – сказав актор.

Нагадаємо, що про приїзд Ніколая Костера-Вальдау в Україну стало відомо 29 жовтня. На просторах мережі з'явилися кадри, які продемонстрували, що зірка на собі відчув складні реалії життя українців в умовах війни. Актор був змушений переночувати на розкладайці в київському метро, аби забезпечити власну безпеку після оголошення про загрозу російського повітряного удару.

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Після непростої ночі зірка "Гри престолів" вийшов на зв'язок у своїх соціальних мережах та закликав світ не припиняти допомагати українцям.

Візит Ніколая Костера-Вальдау на територію нашої країни був досить насиченим. Актор побував на Чорнобильській атомній електростанції, а також відвідав місце ворожого прильоту Дніпровському районі столиці. Проте лише Києвом та областю знаменитість не обмежився. Зірку "Гри престолів" помітили в одному з закладів Миколаєва, де він поспілкувався із фанатами. Детальніше про візит зірки читайте в матеріалі OBOZ.UA.

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