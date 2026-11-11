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"Це мій останній день в Україні": зірка "Гри престолів" залишив послання світу перед тим, як повернутися додому

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
2,2 т.
"Це мій останній день в Україні": зірка "Гри престолів" залишив послання світу перед тим, як повернутися додому
Ніколай Костер-Вальдау залишив послання світу перед поверненням додому з України

Актор Ніколай Костер-Вальдау, найбільш відомий аудиторії за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", завершив свій візит в Україну. В останні день перебування на території нашої Батьківщини зірка записав відео, де залишив важливе послання світу: українці мають жити під гнітом обстрілів з боку Росії та, на відміну від нього, не можуть так легко повернутися в безпечне місце.

Аби не бути голослівним, знаменитість показав карту повітряних тривог, на якій видно, що в більшості регіонів України оголошено жовтий та червоний рівні небезпеки, а в повітрі перебуває купа ворожих дронів. Відповідний ролик з'явився в Instagram Ніколая Костера-Вальдау.

''Це мій останній день в Україні'': зірка ''Гри престолів'' залишив послання світу перед тим, як повернутися додому

Ніколай Костер-Вальдау показав реалії життя в Україні під час війни. Джерело: Скриншот

"Це мій останній день в Україні. Я вже їду. Я познайомився з неймовірними людьми, гарно провів час. Але ось такий вигляд має Україна на карті, яка показує, де зараз відбуваються атаки. Настав час їхати додому. Я можу повернутися додому, мені пощастило. А українці не можуть", – сказав актор.

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Нагадаємо, що про приїзд Ніколая Костера-Вальдау в Україну стало відомо 29 жовтня. На просторах мережі з'явилися кадри, які продемонстрували, що зірка на собі відчув складні реалії життя українців в умовах війни. Актор був змушений переночувати на розкладайці в київському метро, аби забезпечити власну безпеку після оголошення про загрозу російського повітряного удару.

Після непростої ночі зірка "Гри престолів" вийшов на зв'язок у своїх соціальних мережах та закликав світ не припиняти допомагати українцям.

''Це мій останній день в Україні'': зірка ''Гри престолів'' залишив послання світу перед тим, як повернутися додому

Зірка "Гри престолів" провів ніч у київському метро. Джерело: x.com/KhaosodOnline

Візит Ніколая Костера-Вальдау на територію нашої країни був досить насиченим. Актор побував на Чорнобильській атомній електростанції, а також відвідав місце ворожого прильоту Дніпровському районі столиці. Проте лише Києвом та областю знаменитість не обмежився. Зірку "Гри престолів" помітили в одному з закладів Миколаєва, де він поспілкувався із фанатами. Детальніше про візит зірки читайте в матеріалі OBOZ.UA.

''Це мій останній день в Україні'': зірка ''Гри престолів'' залишив послання світу перед тим, як повернутися додому

Актор побував на місці російського прильоту. Джерело: facebook.com/shumikhin.iegor

Раніше OBOZ.UA розповів, що неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками "Гри престолів".

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