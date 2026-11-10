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"Це місто зараз не для дітей": Дмитро Монатік відповів, чи планує вивезти дітей і дружину з Києва

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
357
"Це місто зараз не для дітей": Дмитро Монатік відповів, чи планує вивезти дітей і дружину з Києва
Дмитро Монатік поділився, чи планує вивезти родину з Києва

Український співак Дмитро Монатік чесно зізнався, чи планує вивозити свою дружину Ірину та трьох синів – Данила, Платона й Леона – з Києва на тлі серйозного погіршення безпекової ситуації. Артист не став приховувати, що посилення обстрілів столиці з боку Росії дедалі частіше змушує їх із коханою порушувати питання щодо ненайкращих умов життя дітей, однак остаточного рішення вони наразі не ухвалили.

Знаменитість сподівається, що скоро ситуація зміниться, але наразі, на жаль, мешканці Києва опинилися в тих умовах, в яких не один рік живуть люди в прифронтових регіонах. Про це він заговорив у проєкті "Тур Зірками".

"Я багато гастролюю в Запоріжжі, Дніпрі, Сумах і розумію, як живуть люди. А зараз це до Києва прийшло… Те, як живе Київ останній місяць, так інші міста жили постійно. Це дуже складно. Я, як батько, дуже сильно хвилююся за дітей сьогодні у Києві. Ми розмовляємо, думаємо, сподіваємося на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. У нас безліч думок", – поділився виконавець.

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''Це місто зараз не для дітей'': Дмитро Монатік відповів, чи планує вивезти дітей і дружину з Києва

Дмитро Монатік хвилюється за безпеку дітей у Києві. Джерело: Скриншот

За словами Дмитра Монатіка, розмови про переїзд із Києва їхній родині даються особливо болісно зважаючи на те, що столиця має для кожного із них особливе значення. Та все ж прагнення дати дітям безпеку він завжди ставить на перше місце.

"Ми обожнюємо Київ. Кращого міста я не знаю. Це наше місто, місто моєї сім'ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Це місто зараз не для дітей", – підсумував артист.

''Це місто зараз не для дітей'': Дмитро Монатік відповів, чи планує вивезти дітей і дружину з Києва

Родина артиста ще не ухвалила остаточного рішення щодо виїзду зі столиці. Джерело: instagram.com/monatik_official

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем.

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