''Це місто зараз не для дітей'': Дмитро Монатік відповів, чи планує вивезти дітей і дружину з Києва

Український співак Дмитро Монатік чесно зізнався, чи планує вивозити свою дружину Ірину та трьох синів – Данила, Платона й Леона – з Києва на тлі серйозного погіршення безпекової ситуації. Артист не став приховувати, що посилення обстрілів столиці з боку Росії дедалі частіше змушує їх із коханою порушувати питання щодо ненайкращих умов життя дітей, однак остаточного рішення вони наразі не ухвалили.

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Знаменитість сподівається, що скоро ситуація зміниться, але наразі, на жаль, мешканці Києва опинилися в тих умовах, в яких не один рік живуть люди в прифронтових регіонах. Про це він заговорив у проєкті "Тур Зірками".

"Я багато гастролюю в Запоріжжі, Дніпрі, Сумах і розумію, як живуть люди. А зараз це до Києва прийшло… Те, як живе Київ останній місяць, так інші міста жили постійно. Це дуже складно. Я, як батько, дуже сильно хвилююся за дітей сьогодні у Києві. Ми розмовляємо, думаємо, сподіваємося на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. У нас безліч думок", – поділився виконавець.

За словами Дмитра Монатіка, розмови про переїзд із Києва їхній родині даються особливо болісно зважаючи на те, що столиця має для кожного із них особливе значення. Та все ж прагнення дати дітям безпеку він завжди ставить на перше місце.

"Ми обожнюємо Київ. Кращого міста я не знаю. Це наше місто, місто моєї сім'ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Це місто зараз не для дітей", – підсумував артист.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем.