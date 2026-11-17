Латвійський співак Стас Шурінс, який став відомий українській публіці завдяки перемозі в проєкті "Фабрика зірок-3", вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям своєї дружини Віолети. Більше 10 років тому в коханої артиста виявили онкологію, тож їм довелося виїхати з України, аби боротися за покращення її стану.

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Про це Шурінс повідомив в інтерв'ю Славі Дьоміну. Він тривалий час не виносив страшний діагноз обраниці на публіку, як в цілому й сам факт одруження у 2012 році, адже прагнув зберігати приватність життя своєї сім'ї.

"Це насправді таємниця й зараз. Те, що я розповідаю, більше пов'язано з бажанням поділитися досвідом. Для мене немає нічого дорожчого, аніж моя сім’я. Я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє. Я готовий ділитися з людьми досвідом у межах дозволеного. Я ділюся творчістю, музикою. Зазвичай у своїх піснях я розкриваю свою життєву позицію чи досвід", – зазначив переможець "Фабрики зірок".

Стас Шурінс наважився публічно розкрити, що в 2013 році стан його дружини раптово погіршився. Вони довго не могли зрозуміти причину проблем зі здоров'ям Віолети, тож їй довелося перенести сім МРТ приблизно за два тижні. Обстеження показало, що в голові коханої артиста є маленьке, однак дуже агресивне новоутворення, що продукувало гормони. Віолету прооперували в Україні, але проходити тут реабілітацію вона не могла через відсутність необхідність ліків.

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"Після того, як їй вирізали все зайве, сказали, що треба тривала реабілітація, але тоді в Україні не було потрібних медикаментів. Нам порадили пройти реабілітацію десь в Європі. Батьки моєї дружини живуть у Німеччині. Мама Віолети сказала: "Я розумію, що у вас справи й робота, але подумайте над тим, щоб приїхати сюди". І ми вирішили поїхати на реабілітацію в Німеччину", – пригадав виконавець.

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За словами Стаса Шурінса, з моменту виявлення хвороби лікування його дружини не зупинялося ні на день. Ситуацію погіршує також те, що Віолета має не один непростий діагноз.

"Враховуючи всі обставини, як то кажуть – одне лікуємо, а інше калічимо. Коли у нас з'являється новий терапевт, то він каже: "А чому ви досі живі?". Це клінічне диво", – розповів співак.

Нагадаємо, що Стас Шурінс став відомим в українському шоу-бізнесі після тріумфу на "Фабриці зірок" у 2009 році, а згодом закріпив популярність завдяки перемозі на шоу "Танці з зірками". У 2010-х композиції артиста звучали на багатьох музичних телеканалах, окрім того, в центрі уваги опинилося ї його особисте життя через стосунки з колегою по цеху Ерікою (нині – MamaRika). Проте у 2013 році Шурінс фактично поставив на паузу творчу кар'єру, причиною чого, як з'ясувалося, стала хвороба дружини.

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