Співачка Світлана Лобода 22 листопада не змогла вийти на сцену в Парижі (Франція) з концертом свого шоу. Тепер виконавиця пояснила, що технічні підрядники припустилися низки грубих помилок: конструкція сцени мала отвори й металеві штирі, обладнання працювало несправно, а повноцінну репетицію так і не провели. За таких умов виступ міг закінчитися серйозними травмами артистки та її танцівниць.

Відео дня

Напередодні виконавиця зі сльозами на очах повідомила глядачам про скасування прем'єри шоу. Частина прихильників на той момент уже перебувала в залі, а близько трьох тисяч людей, за її словами, ще чекали на вулиці під дощем і на холоді. Наступного дня Лобода записала відеозвернення в Instagram, у якому розповіла подробиці зриву виступу та назвала відповідальних за ситуацію.

Вона зізналася, що досі важко переживає ситуацію, адже близько трьох тисяч глядачів чекали на виступ, а частина з них приїхала до Парижа з інших країн. За словами співачки, люди провели в очікуванні на вулиці близько півтори години під дощем і на холоді.

"Я дуже, дуже шкодую і приношу свої найглибші вибачення за скасування. Ми до останнього думали, що зможемо провести цей концерт, і вірили в це. Але ми з дівчатами навіть ходили й просто допомагали закривати дірки на сходах, та нічого не вийшло", – пояснила артистка.

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Головним елементом шоу мала стати велика конструкція у формі піраміди. За задумом постановки, співачка разом із танцівницями мала багаторазово підніматися та спускатися нею, виконуючи хореографічні номери. Однак конструкцію виготовили з порушеннями: сходинки мали неправильні розміри, не відповідали технічним вимогам, а сама споруда була всіяна отворами й металевими штирями.

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Лобода наголосила, що на такій поверхні було складно навіть просто стояти, не кажучи вже про танці. Вона не хотіла ризикувати здоров'ям учасниць команди заради виступу, який міг завершитися серйозними травмами.

"Ми розуміли, що якщо наважимося танцювати на ній, це закінчиться тим, що хтось у найкращому разі зламає руку чи ногу, а в найгіршому – впаде зі сходів головою вниз. Ми розуміли, що це дуже небезпечно", – розповіла співачка.

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Іншою проблемою стала несправність системи кабукі – спеціальної тканини, на якій мала транслюватися вступна частина шоу. Її так і не змогли полагодити. Саме тому під час першого звернення Лободи до глядачів було видно, як частина полотна падає, а інша залишається висіти.

Крім того, організаторам не вдалося синхронізувати звук і світло. Команда не змогла провести навіть репетицію, хоча за контрактом сцену мали повністю підготувати до 14:00.

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Відповідальність за те, що сталося, співачка поклала на технічного підрядника, який відповідав за сцену, світло та звук: "Це не вина майданчика, це вина технічного підрядника – компанії, яка відповідає за світло, звук і сцену".

За її словами, проблеми з організацією виникли не вперше: попередній концерт у Дубліні також був з труднощами та затримкою. Однак там команді все ж вдалося виступити перед повним залом, тоді як у Парижі ситуацію виправити не змогли.

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Лобода також повідомила, що її команда шукає нову дату виступу в Парижі. Усі придбані квитки залишаться дійсними, а тим, хто не зможе відвідати перенесений концерт, повернуть гроші.

"Навіть найболючіші ситуації тьмяніють на тлі вдячності за вас і вашу любов. Дякую вам величезне. Я безмежно вас люблю, безмежно вам вдячна. І до Парижа ми обов'язково повернемося", – пообіцяла Лобода.

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