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"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 2,5 т.
"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому
Клавдія Дрозд назвала причину смерті легендарного батька

Акторка Клавдія Дрозд розкрила, чому 9 червня 2015 року обірвалося життя її легендарного батька, народного артиста України Георгія Дрозда. Виявилося, що тривалий час знаменитість боровся зі складною хворобою – раком крові.

Як зазначила Клавдія Дрозд в інтерв'ю Аліні Доротюк, трагедія сталася за два місяці до її вступу в театральний університет. Втрата тата була болісним ударом для акторки, однак, за її словами, не стала повною несподіванкою.

"Він довго хворів на рак крові. Це була очікувана смерть. Ще за п'ять років до цього він їздив на переливання крові. Тобто це не було неочікувано. Звісно, це одна з таких подій, коли ти засинаєш тією людиною, якою більше ніколи не прокидаєшся", – поділилася артистка.

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''Це була очікувана смерть''. Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому

Клавдія Дрозд назвала страшни діагноз батька, який забрав його життя

Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Георгій Дрозд більшу частину свого життя присвятив грі на сцені та в кіно. Після закінчення університету Карпенка-Карого в 1963 році він працював в театрах Одеси, Риги (Латвія), Москви та Києва. Актор взяв участь у близько 96 кінопроєктах, найвідомішими з яких стали "Козаки-розбійники", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок" та інші.

Георгій Дрозд двічі був одружений. У першому шлюбі з Людмилою Курортник у нього народився син Максим, а в наступному з Анастасією Сердюк – Клавдія.

''Це була очікувана смерть''. Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому

Георгі Дрозд помер у 2015 році

Джерело: Скриншот

Діти Георгія Дрозда пішли по його стопах, однак обрали для професійного розвитку різні країни. Клавдія Дрозд працює в Україні, тоді як Максим Дрозд поїхав заробляти гроші в Росію, де залишився і донині. Актор не висловлює чіткою підтримки путінському режиму, але водночас називає себе "патріотом" РФ. Через таку позицію Клавдія Дрозд повністю розірвала зв'язки з братом по батьковій лінії.

"Після розмови, яка сталася в день початку повномасштабного вторгнення, все було зрозуміло. Я навіть не знаю, що він викладав чи говорив потім. Я не пам'ятаю, що він тоді говорив. У мене мозок блокує непотрібні спогади. Я не знаю, де він. Напевно, в Росії. Я не знаю, чим він зараз живе. Так само, як загалом не знала і до цього", – поділилася акторка.

''Це була очікувана смерть''. Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому

Клавдія Дрозд розірвала зв'язки зі страшим братом, який працює в РФ

Джерело: Скриншот

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