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"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 5,0 т.
"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків
Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини

Українська співачка Ірина Федишин, яка втретє вагітна, розсекретила стать майбутньої дитини. 39-річна артистка разом із чоловіком Віталієм Човником та двома синами влаштувала гендер-паті й дізналася, що в їхній родині незабаром з’явиться дівчинка.

Особливим моментом Федишин поділилася в Instagram. Подружжя разом із дітьми одночасно відкрило вогнегасники з кольоровим димом, і звідти ринувся дим рожевого кольору. Так стало відомо, що співачка та її чоловік чекають на доньку.

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"Це Боже благословення. Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", – написала Ірина Федишин у підписі до відео.

Віталій Човник також підготував для вагітної дружини сюрприз – вручив їй великий букет білих троянд.

Для Федишин та Човника майбутня донька стане третьою дитиною. Подружжя вже виховує двох синів – Юрія, який народився у 2011 році, та Олега, який з’явився на світ у 2015-му.

''Це Боже благословення!'' Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків

Федишин дізналася стать дитини

Джерело: скриншот

Про третю вагітність співачка повідомила 19 серпня.

"Скоро наша сім’я поповниться. Не віриться, що я переживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", – поділилася артистка.

Ірина Федишин та Віталій Човник одружилися 29 липня 2006 року, коли співачці було 19 років. Цього року подружжя відзначило 20-річчя шлюбу. Чоловік артистки також є її продюсером, тож вони багато років працюють разом.

''Це Боже благословення!'' Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків

Чоловік вручив їй великий букет білих троянд.

Джерело: скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що зірка "Сутінок" і його дружина-тезка стали батьками та, як назвали дівчинку, яка мала носити імʼя батьків.

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