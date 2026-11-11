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"Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!" Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
915
"Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!" Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан
Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан

32-річна Таллула Вілліс, наймолодша дочка голлівудського актора Брюса Вілліса, різко відреагувала на публікацію таблоїда Daily Mail про погіршення здоров’я "міцного горішка". Жінку обурило, що невідоме джерело, яке представилося другом або членом родини зірки, розкрило подробиці його життя з лобно-скроневою деменцією та порівняло його поведінку з дитячою.

У статті, яка обурила Таллулу, йшлося про те, що стан 71-річний актора нібито значно погіршився психічно, він майже не спілкується з близькими та живе у власному світі. Особливо доньку зачепив коментар про те, що її батько часом схожий на немовля, яке з цікавістю розглядає предмети. Про реакцію жінки повідомили у TMZ.

''Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!'' Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан

Таллула Вілліс з батьком. Джерело: instagram.com/buuski

"Я побачила статтю, у якій описували новини про мого тата. Мене це вразило, адже люди з усього світу, які його люблять, коли я ділилася фотографіями, говорили мені, що до того, що публікується, має бути справжня, помітна усвідомленість", – написала вона.

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Після цього дівчина безпосередньо звернулася до людини, яка могла передати журналістам особисту інформацію про актора. Її особливо обурило, що хтось із близького оточення Вілліса дозволив собі настільки зневажливі висловлювання про його стан.

"Отже, той "друг", "член сім’ї" чи джерело, яке поділилося тим, що він "поводиться як дитина зараз"? Чи це прийнятно? Хто ви?" – обурилася Таллула.

''Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!'' Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан

Хтось із близького оточення Вілліса дозволив собі зневажливі висловлювання про його стан. Джерело: instagram.com/buuski

Свій допис вона завершила коротким, але категоричним попередженням: "Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!"

Нагадаємо, Брюс Вілліс завершив акторську кар’єру у 2022 році після того, як у нього діагностували афазію – розлад, що впливає на мовлення та здатність розуміти слова. У лютому 2023-го його родина повідомила, що лікарі встановили точніший діагноз – лобно-скроневу деменцію (ЛСД). Це прогресивне невиліковне захворювання мозку, яке може впливати на мовлення, поведінку та особистість людини.

Попри хворобу, Таллула продовжує підтримувати близький зв’язок із батьком. У вересні вона ділилася ніжним фото, на якому тримала його за голову та цілувала в чоло. А в серпні Брюс був присутній на її весіллі з Джастіном Ейсі в Айдахо. На оприлюдненому після церемонії чорно-білому кадрі актор усміхався, обіймаючи доньку.

''Тримайтеся подалі від моєї сім’ї!'' Наймолодша дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса відреагувала на жахливі чутки про його стан

Брюс Вілліс був поруч із донькою Таллулою в день весілля. Джерело: James x Schulze для Vogue

Водночас родина неодноразово розповідала, наскільки непростим є життя з таким діагнозом. Дружина актора Емма Гемінг раніше повідомляла, що Брюс Вілліс мешкає в окремому одноповерховому будинку, де йому забезпечили цілодобовий догляд. За її словами, це рішення далося близьким нелегко, однак дозволило організувати необхідну допомогу.

Раніше OBOZ.UA писав, що Емма Хемінг також розповідала про стан чоловіка та спростовувала поширене уявлення, що лобно-скронева деменція обов'язково означає втрату пам'яті. За її словами, Брюс пам'ятає своїх близьких, хоча хвороба суттєво вплинула на його мовлення та комунікацію.

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