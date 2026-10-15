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"Тримаєш мене": KOLA презентувала пісню про пошук опори, коли здається, що сил більше немає

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read1 хв
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"Тримаєш мене": KOLA презентувала пісню про пошук опори, коли здається, що сил більше немає
KOLA презентувала пісню. Джерело: пресслужба

15 жовтня KOLA випускає "Тримаєш мене" – емоційну історію про моменти, коли втрачаєш зв’язок із собою, але знаходиш силу триматися далі.

Іноді здається, що всередині нічого не залишилося: ні тепла, ні сил, ні розуміння, куди рухатися далі. Навколо – люди, біль і відчуття самотності, а єдине бажання – загубити себе, аби більше нічого не відчувати. Саме про такий стан співає KOLA у новому треку "Тримаєш мене".

''Тримаєш мене'': KOLA презентувала пісню про пошук опори, коли здається, що сил більше немає

KOLA презентувала пісню про пошук опори. Джерело: пресслужба

У центрі пісні – внутрішній діалог людини, яка намагається впоратися зі своїми переживаннями, відпустити біль і знайти опору. Це розмова про чесність із собою, прощення та можливість залишатися собою навіть тоді, коли світ навколо здається холодним. І серед усього цього є щось, що не дає остаточно втратити себе, – відчуття, що тебе тримають.

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''Тримаєш мене'': KOLA презентувала пісню про пошук опори, коли здається, що сил більше немає

KOLA презентувала пісню про пошук опори. Джерело: пресслужба

"Тримаєш мене" продовжує музичну трилогію KOLA про різні етапи стосунків, розкриваючи тему внутрішньої боротьби, примирення із собою та пошуку опори в найскладніші моменти.

Упродовж пісні емоційна напруга змінюється образом спокою та нового життя. Фінал переносить слухача в інший стан: навколо сміються діти, повертаються птахи, а героїня босоніж іде по траві, несучи життя в собі. Це образ внутрішнього відновлення – моменту, коли після складного періоду знову з’являється місце для тепла, надії та майбутнього.

''Тримаєш мене'': KOLA презентувала пісню про пошук опори, коли здається, що сил більше немає

KOLA презентувала пісню про пошук опори. Джерело: пресслужба

"Це дуже важлива пісня для мене. Вона ніби пробила мене струмом, хтось писав її за мене, бо я ледь встигала крізь сльози нотувати її у свій GarageBand. Дивно, проживаючи внутрішній біль зросту і змін в собі, ми зазвичай не завжди розуміємо, що після нього твоє життя зміниться на краще – саме так і сталося після того, як я написала цю пісню. Хочу, щоб вона допомагала кожному, хто її чує відпускати все те, що болить", – поділилася KOLA.

Слухайте новий трек KOLA "Тримаєш мене" на всіх музичних платформах.

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