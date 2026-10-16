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Трагічна смерть Гайден Панеттьєрі: у мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Трагічна смерть Гайден Панеттьєрі: у мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка
У мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка. Джерело: Instagram Гайден Панеттьєрі

У мережі оприлюднили аудіозапис дзвінка до служби 911, зробленого в день смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі – колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка. На записі чути, як брат її тодішнього бойфренда Браяна Гікерсона намагається врятувати зірку, яку знайшов непритомною в орендованій квартирі.

Як повідомили у ABC News, семихвилинна розмова розпочинається з розгублених слів Зака Гікерсона, який звернувся по допомогу після того, як зрозумів, що акторка без свідомості. З самого запису дзвінка чути, що оператор екстреної служби пояснював чоловікові, як проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків.

Зак розповів диспетчеру, що повернувся додому після церкви та зайшов до квартири свого брата Браяна Гікерсона, де той перебував разом із Панеттьєрі. Коли чоловіки спробували розбудити акторку, то виявили, що вона непритомна.

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"Я зайшов після церкви до квартири мого брата та його дівчини, і він прокинувся, а його дівчина... вона була без свідомості", – пояснив Зак.

Оператор запитав, чи дихає Панеттьєрі. Почувши, що чоловік не впевнений у цьому, диспетчер наказав негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Він пояснював, як це правильно зробити, а сам рахував їхню кількість.

"О, Боже, о, Боже... Ви вмієте робити серцево-легеневу реанімацію чи щось таке?" – говорить чоловік на записі.

Трагічна смерть Гайден Панеттьєрі: у мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка

Смерть 36-річної зірки визнали нещасним випадком. Джерело: instagram.com/haydenpanettiere

За словами Зака Гікерсона, її бойфренд Браян також долучився до спроб урятувати акторку та ввів їй препарат, який застосовують у разі передозування опіоїдами.

Раніше Зак Гікерсон розповідав TMZ, що перед тим, як вирушити до квартири, телефонував і писав братові та Панеттьєрі, однак ні від кого не отримав відповіді. Він припустив, що вони могли заснути, тому вирішив перевірити, чи все гаразд.

"Коли ми зайшли та спробували розбудити Гайден, ми зрозуміли, що вона непритомна. Я негайно зателефонував 911, і Браян дав їй "наркан". Потім ми разом проводили серцево-легеневу реанімацію, поки не прибули рятувальники та швидка допомога", – заявив чоловік.

Як уже відомо, Панеттьєрі померла через токсичний вплив кількох речовин, серед яких фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик) та алпразолам, який призначають для лікування тривожних розладів та панічних атак.

Трагічна смерть Гайден Панеттьєрі: у мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя екснареченої Кличка

Акторка померла в 36 років

За даними коронера, крім фентанілу та алпразоламу, в організмі Панеттьєрі виявили 4-ANPP (є головним будівельним блоком для виготовлення фентанілу), метокарбамол (для лікування м'язових спазмів) і кветіапін (нейролептик, яким лікують психічні розлади та стабілізують емоційний стан).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки. Дівчинка почувалася досить спокійно та відповідала на запитання судді тихим голосом.

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