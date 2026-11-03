Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожчеОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. Відео"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обралиЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівСтилісти назвали 6 модних кольорів, які варто носити цієї зимиСтилісти назвали 6 модних кольорів, які варто носити цієї зими
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
273
Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці
Співачка Іванна Ткачик відійшла у вічність під час концерту

Раптово пішла з життя солістка гурту "Крайня хата" Іванна Ткачик. Серце співачки, яка обіймала посаду адміністраторки Львівської національної філармонії, зупинилося в 60 років під час концерту саксофоніста Олега Баланка.

Про трагедію музикант повідомив на особистій сторінці в Facebook. 2 листопада Іванна Ткачик прийшла на шоу в Львівський Будинок офіцерів як глядачка, і вже на початку заходу їй стало зле. Медики, які були присутні в залі, намагалися надати артистці допомогу, але, на жаль, повернути її до життя так і не вдалося.

Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Іванна Ткачик померла в 60 років. Джерело: Скриншот

"Мені важко охарактеризувати свій душевний стан: розпач, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті. Хоча я пишу ці рядки у повній свідомості, важко знайти слова. Та і чи врятують вони? Єдине, що можна сказати, так це що справжня артистка померла у кріслі концертної зали без мук і страждань. Бог забрав її на концерті", – написав Баланко.

Читайте також
Ірена Ремик КалдашІрена Ремик Калдаш
27,8 т.
"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінки
27,8 т.
"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінки
Анастасія КакунАнастасія Какун
8,1 т.
Донька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала
8,1 т.
Донька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,1 т.
Наталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спорт
2,1 т.
Наталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спорт

Як повідомили виданню ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, артистці проводили реанімаційній дії із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора очевидці трагедії, а потім бригада "швидкої". Боротьба за життя Іванни Ткачик тривала більше ніж пів години, проте позитивного результату не принесла.

З анамнезу солістки "Крайньої хати" стало відомо, що вона мала проблеми зі здоров'ям. Співачка страждала на аритмію серця і приймала необхідні медикаменти.

Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Артистку намагалися реанімувати понад 30 хвилин. Джерело: facebook.com/lvivphilharmonic

Смерть Іванни Ткачик стала непоправною втратою для Львівської національної філармонії. Вшановуючи пам'ять артистки, колеги зазначили, що вона віддала закладу культури понад 35 років життя і дарувала турботу кожному члену колективу.

Із 1991 року Іванна Ткачик була солісткою тріо "Крайня хата". Колектив зосереджував свою творчу діяльність на виконанні українських народних, естрадних та авторських пісень.

Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Іванна Ткачик була солісткою тріо "Крайня хата". Джерело: facebook.com/lubov.fito

Раніше OBOZ.UA розповів, що помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесусмертьконцертфотографії
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!