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Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісні

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісні
Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті. Джерело: facebook.com/TonyaMatvienko

8 жовтня минає 3 роки від смерті легендарної співачки, "квітки-душі" Ніни Матвієнко. У річницю її донька Тоня Матвієнко щемко звернулася до матері та опублікувала архівне фото артистки.

Донька артистки наголосила в Instagram: головною спадщиною "квітки-душі" стала не лише її творчість, а й любов до України, яку вона хотіла передати наступним поколінням.

"Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів... Ваша любов до України, залишається навіки з нами, і тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так – хай живе українська пісня! Слава Україні!" – написала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю ''квітки-душі'' української пісні

Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять матері. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

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Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. До свого 76-го дня народження співачка не дожила лише два дні. Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба, про яку широкому загалу стало відомо вже після її смерті.

Про останні місяці життя артистки її діти розповідали згодом. Зокрема, син Ніни Матвієнко Андрій Гончар пригадував, що в останні роки вони особливо зблизилися. Мати багато цікавилася релігією, містицизмом і розмірковувала про життя та смерть.

За словами чоловіка, після початку повномасштабної війни був момент, який він запам'ятав особливо добре. Ніна Матвієнко сіла в машину, обійняла сина і несподівано сказала: "Прости, що я тобі щось, можливо, не дала".

Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю ''квітки-душі'' української пісні

Рак у співачки діагностували на початку серпня 2023 року. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

"До цього ми завжди говорили в піднесеному настрої, а тут вона сказала це вперше. Вона це так сказала, що мене аж перемкнуло. Я усвідомив, що ніби щось станеться. Таке враження було, що я більше її не побачу", – розповідав Андрій Гончар.

Рак у співачки діагностували на початку серпня 2023 року. Тоді через сильний біль у животі її доправили до лікарні. Тоня Матвієнко розповідала, що для всієї родини ця звістка стала шоком, адже її мама до останнього залишалася активною.

Водночас Ніна Матвієнко не хотіла публічно говорити про своє здоров'я. Її син пояснював, що артистка сприймала хворобу як особисту справу і сподівалася на одужання.

Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю ''квітки-душі'' української пісні

Ніна Матвієнко не хотіла публічно говорити про своє здоров'я. Джерело: instagram.com/tonya_matvienko

Раніше OBOZ.UA писав, що "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війни.

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