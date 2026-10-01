Том Круз, який дружив із принцесою Діаною, пригадав їхні непублічні зустрічі та дав оцінку шлюбу Вільяма з Кейт Міддлтон

64-річний актор Том Круз публічно похвалив принца Вільяма за вибір Кейт Міддлтон у дружини та назвав подружжя Уельських "харизматичними" й "елегантними". Голлівудський актор, який багато років знайомий із британською королівською родиною, також пригадав свої непублічні зустрічі з покійною принцесою Діаною та її старшим сином.

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Після прем'єри фільму "Діггер", де Круз склав компанію принцесі і принцу Уельських, актор в інтерв'ю Extra зізнався, що йому було цікаво спостерігати за реакцією подружжя на фільм. Знаменитість назвав їх "харизматичними" й "елегантними", а рішення Вільяма одружитися з Кейт Міддлтон – "розумним".

Водночас Круз розповів про свої давні зустрічі з покійною принцесою Діаною, з якою познайомився ще на початку 1990-х. Актор пригадав її візит на знімальний майданчик першої "Місії нездійсненної" разом із юним Вільямом.

За словами Круза, тоді принцеса справила на нього особливе враження, а згодом він побачив схожі риси у її сина та Кейт Міддлтон.

Особливо актор відзначив принцесу Кейт. Він похвалив її почуття гумору, назвав розумною та веселою, а також звернув увагу на її образ на прем'єрі.

"У неї чудове почуття гумору, неймовірне почуття гумору. Я маю на увазі, що вона, очевидно, дуже розумна та весела... Вони такі харизматичні та такі елегантні. Та сукня, яку вона одягнула? Приголомшлива, абсолютно приголомшлива", – сказав Круз.

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Після цього актор звернувся до принца Вільяма, фактично прокоментувавши його вибір дружини. Усміхнувшись, він сказав: "Вільям добре впорався. Молодець. Розумний вибір".

Круз знайомий із королівською родиною ще з часів життя принцеси Діани. У 1992 році він разом із тодішньою дружиною Ніколь Кідман зустрівся з принцесою на прем'єрі фільму "Далеко-далеко" в Лондоні. Через п'ять років актор і Кідман були присутні на похороні Діани у Вестмінстерському абатстві.

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Проте була й інша зустріч, про яку Том Круз розповів лише через багато років у інтерв'ю з Лораном Делауссом. Принцеса Діана приїжджала на знімальний майданчик першої "Місії нездійсненної" разом із принцом Вільямом, який тоді був дитиною.

Актор назвав її "блискучою та розумною жінкою" і сказав, що знайомство з нею було для нього "радістю".

"Вона була як Вільям і Кейт: доступна, приземлена", – сказав актор.

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