Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
icon 496
Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя
Тіна Кароль розповіла про суворі правила кампусу, де живе її син Веніамін
Джерело: instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль привідкрила завісу доволі суворих умов, які діють в кампусі навчального закладу Великої Британії, де наразі здобуває освіту її син Веніамін Огір. За словами артистки, на закриту територію практично не впускають нікого, окрім студентів, тож навіть для того, аби привітати юнака з 18-річчям, їй доведеться знаходити "віконце" в його графіку.

Про це знаменитість розповіла в коментарі для проєкту "ЖВЛ". Окремо Тіна Кароль наголосила, що хоча в листопаді й вирушить святкувати повноліття сина за кордон, вже взимку він сам повернеться до України.

"Так, йому буде 18 років. Він приїде сюди вже в грудні. І я до нього, безумовно, приїду привітати. Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі і є лише екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком’юніті. Я не перериваю його навчання своїми емоційними сплесками", – поділилася виконавиця.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 6,3 т.
Віктор Цой підтримав би Росію чи Україну? Гребенщиков викрив таємницю радянського рокера та його позицію щодо війни
icon 6,3 т.
Віктор Цой підтримав би Росію чи Україну? Гребенщиков викрив таємницю радянського рокера та його позицію щодо війни
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 3,1 т.
Під його пісні танцює навіть ДСНС: як відомий європейський артист, чиї хіти слухали мільйони, підтримує Україну разом із мамою
icon 3,1 т.
Під його пісні танцює навіть ДСНС: як відомий європейський артист, чиї хіти слухали мільйони, підтримує Україну разом із мамою
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,5 т.
"Не хочеться болісної агонії". Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів
icon 2,5 т.
"Не хочеться болісної агонії". Зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів
Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя

Тіна Кароль зазначила, що її син взимку приїде в Україну

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Тіна Кароль відправила свого сина навчатися за кордон, коли йому було лише вісім років. Як пояснювала знаменитість, ухвалити відповідне рішення було дуже непросто, але вона чітко усвідомлювала: лише так Веніамін зможе вирости самостійним.

"Його почали залюблювати всі через втрату тата (у 2013-му помер чоловік співачки Євген Огір. – Ред.). І для того, щоб він не виріс нюнею, щоб не було такого, що бабусі поруч і завжди все йому приносять, це треба було подолати. Я сказала, що тепер він єдиний чоловік, і він одразу подорослішав. Це боляче, але я мусила так зробити. І я хотіла, щоб він ріс звичайним хлопчиком, без флеру мами. Ми досягли цього результату разом з ним", – ділилася артистка.

Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя

Артистка відправила Веніаміна навчатися за кордон, аби він виріс самостійним

Джерело: instagram.com/tina_karol

Окрім того, Тіна Кароль вважає, що рішенням відправити Веніаміна на навчання у Велику Британії вона відгородила його від впливу російських чи радянських наративів.

Артистка також розсекретила, що її син вже визначився із майбутнім фахом і почав здобувати освіту за обраним напрямком: "Вєня – політолог і економіст. Змістовна особистість, все, як хотіла мама (це жарт). Йому вистачає логіки, розуму. Сьогодні, навіть у свої 17 років, він може вести дискусію про політику і економіку".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Тіна Кароль зізналася, як вчинить, якщо її єдиний син піде на війну після 18-річчя.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуДіти зірокфотографіїінтерв`юТіна КарольТіна Кароль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись